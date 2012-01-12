T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yasa dışı gruplar Türk Başkonsolosluğunu adres gösterdi BERLİN (A.A)

12 Ocak 2012 11:48

-Yasa dışı gruplar Türk Başkonsolosluğunu adres gösterdi BERLİN (A.A) - 11.01.2012 - Almanya'da faaliyet gösteren bazı yasa dışı gruplar, propaganda aracı olarak kullandıkları internet sitelerinde irtibat adresi olarak Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunun adresini gösterdi. Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya çok şaşırdıklarını ve söz konusu kişilerin neden başkonsolosluğun adresini verdikleri konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Pulat, olayı Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığına bildirdiklerini ve söz konusu sayfanın bloke edilmesini ve yasaklanmasını isteyeceklerini kaydetti. Söz konusu internet sayfasının Anayasayı Koruma Dairesi tarafından da izlendiğini öğrendiklerini belirten Pulat, sayfada yer alan telefon numaralarından da kimseye ulaşamadıklarını sözlerine ekledi. Anayasayı Koruma Dairesinin bir yetkilisi de, Türkçe propaganda yazılarının yer aldığı internet sayfasını bir süredir izlediklerini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24