-Yasa dışı gruplar Türk Başkonsolosluğunu adres gösterdi BERLİN (A.A) - 11.01.2012 - Almanya'da faaliyet gösteren bazı yasa dışı gruplar, propaganda aracı olarak kullandıkları internet sitelerinde irtibat adresi olarak Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunun adresini gösterdi. Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya çok şaşırdıklarını ve söz konusu kişilerin neden başkonsolosluğun adresini verdikleri konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Pulat, olayı Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığına bildirdiklerini ve söz konusu sayfanın bloke edilmesini ve yasaklanmasını isteyeceklerini kaydetti. Söz konusu internet sayfasının Anayasayı Koruma Dairesi tarafından da izlendiğini öğrendiklerini belirten Pulat, sayfada yer alan telefon numaralarından da kimseye ulaşamadıklarını sözlerine ekledi. Anayasayı Koruma Dairesinin bir yetkilisi de, Türkçe propaganda yazılarının yer aldığı internet sayfasını bir süredir izlediklerini açıkladı.