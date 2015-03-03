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Yasa dışı dinlemede serbest bırakılan 18 polis için tutuklama kararı

Yasa dışı dinleme soruşturması kapsamında gözaltına alınıp önceki gün serbest bırakılan 18 polis için bugün yakalama kararı çıktı

03 Mart 2015 20:42

Ankara merkezli yasa dışı dinleme iddialarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu 18 kişi hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, usulsüz dinlemelere ilişkin emniyetteki " paralel yapı" operasyonu kapsamında, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Durmaz, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney ile eski İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in de arasında bulunduğu 18 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.

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