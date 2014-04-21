'Yasa dışı dinleme' ile suçlanan polis şefi: Hayırlısı olsun diyecek bir şey yok

Arzu Yıldız

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı dinleme soruşturması kapsamında 2 emniyet müdürü ile biri emekli 7 polis hakkında 56'şar yıl hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde kamu davası açıldığını bildirdi. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianemede 9 polis “iştirak halinde kamu görevlisinin belgede sahteciliği”, “iftira”, “suç uydurma”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, ve “kişisel verilerin kaydedilmesi” ile suçlanıyor.

Adana Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin şüphelileri arasındaki polis şefi İsmail Bilgin, T24’de şunları söyledi:

“Biz de dava açıldığını basından öğrendik. Ne diyelim hayırlısı olsun, diyecek bir şey yok. Mahkemenin iddianameyi değerlendirmek için 15 günlük süresi var. Biz iddianamenin içeriğine ilişkin bilgi sahibi değiliz. Bu sürenin tamamlanmasını bekleyeceğiz.”