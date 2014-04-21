'Yasa dışı dinleme' iddialarına kamu davası

ADANA’da yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir hakim ve savcının dinlenmesiyle ilgili olarak tutuklanıp 5 gün sonra tahliye edilen biri emekli 9 polis hakkında dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ’yasa dışı’ dinleme iddialarıyla ilgili Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı S.K. ve Adana Cumhuriyet Savcısı Ş.U.’nun yasa dışı dinlenmesi ile ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Bu kapsamda daha önce tutuklanan ve yapılan itiraz üzerine serbest bırakılan Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulu’na Öğretmen Müdür Yardımcısı olan Emniyet Müdürü eski Yardımcısı İ.B. ve Evrak Arşiv Şube Müdürü E.Y. ile Emniyet Amiri A.A., 100’üncü Yıl Polis Merkez Amirliği’nde Grup Amiri Komiser F.M., polis memurları H.S., A.Ş., R.K., M.A., emekli başpolis A.K. hakkında dava açıldığı bildirildi.

Polislerin, ’İştirak halinde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’, ’İftira’ , ’Suç uydurma’, ’Haberleşmenin gizliliğini ihlal’, ’Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’, ’Özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ’Kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından cezalandırılması istendi. Tutuksuz polislerin önümüzdeki günlerde 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlanacak.

Açıklama ayrıca, Adana’da bazı kamu görevlilerinin, bir kısım hakim, Cumhuriyet savcısı ve zabıt katibi ile adliye personelinin yasa dışı dinlendiğine ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturmaların devam ettiği bildirildi.