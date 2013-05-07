Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza geliyor

Spor müsabakalarına dayalı yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynatan ve oynanmasına yer ya da imkan sağlayanlara yönelik para ve hapis cezaları artırılıyor. Yasa dışı bahis ya da şans oyunu oynayanlara da ceza geliyor.

AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor. Buna göre, yasa dışı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynayanlar 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlara ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek.

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını internet yoluyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Söz konusu bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Reklam vererek yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatılan mekanlar süresiz şekilde kapatılacak, bahislerde kullanılan eşyalar ve elde edilen kazanca el konulacak. Suçu işleyenlere verilen hapis cezası ertelenmeyecek.

Mervcut kanuna göre, oynayanlar ceza almıyor

Mevcut kanuna göre, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik herhangi bir ceza öngörülmüyor. Bahsi ya da şans oyununu oynatanlar, oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Hapis cezasındaki alt sınır nedeniyle ceza ertelenebiliyor.

AKP'li Şahin'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifine göre, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynatanlara yönelik cezalar artırılacak, oynayanlara da ceza uygulanacak ve hapis cezaları ertelenmeyecek

Teklif, yasa dışı bahis ve şans oyunları ile ilgili düzenleme kapsamında Bankacılık Kanunu'nda ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun'da da değişiklik yapıyor.

Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık hizmetleri ve işlemleri ile banka kartı ve kredi kartlarının yasa dışı bahis ve şans oyunlarında kullanılmasını önlemekle yükümlü ve yetkili olacak.

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynanmasına imkan sağlayan internet sitelerinin erişimi, mahkeme kararı olmadan engellenebilecek.

Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kuruluyor

Teklifte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'da yapılan değişiklikle Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi'nin kurulması öngörülüyor.

Teklife göre söz konusu konsey gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlayacak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulayacak. Konseye, gençlik alanında faaliyette bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, gençlik kulüpleri ve benzeri organizasyonlar üye olabilecek. Konseyin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek ayrılacak.