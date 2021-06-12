Yasa dışı bahis operasyonunda 35 tutuklama: Yaklaşık 200 milyon liralık para trafiği tespit edildi!

Ermenistan üzerinden internet sitesi kurarak usulsüz bahis ve şans oyunları oynattığı iddiasıyla 9 Haziran'da 86 zanlının yakalandığı soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 89 zanlıdan 27'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 62'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u da savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 52 şüpheliden 35'i tutuklandı, bazıları adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı.

112 kişinin banka hesapları üzerinde finansal analiz yapan uzman ekipler, şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak faaliyete başladığını, vatandaşa ait kimlik bilgileri doğrultusunda da kripto para hesabı açtığını tespit etti.

Buna göre dijital para platformu üzerinden yaklaşık 65 milyon, banka hesaplarını üzerinden de 125 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Örgütün lideri üç kişinin Ukrayna, Karadağ ve KKTC’de bulunduğu belirlendi.