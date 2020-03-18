Yasa değişikliği gündemde: Mali sıkıntılarını atlatamayan vakıf üniversiteleri tasfiye edilecek

AKP, iktidara geldiği 2002 yılında sayıları sadece 21 olan vakıf üniversitesi sayısını meslek yüksekokullarıyla birlikte 76’ya çıkardı. Plansızca açılmasına izin verdiği ve çoğunda mali sıkıntı yaşanan vakıf üniversitelerinin sorunlarına çözüm arayan AKP, yasa değişikliğini gündemine aldı. Buna göre vakıf üniversitelerine sorunların çözümü için 3 yıl süre tanınacak. Bu süre sonunda sorunları çözemeyenler tasfiye edilecek.

AKP ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında polemik yaşanmasına neden olan Bilim ve Sanat Vakfı’nın üniversitesi Şehir Üniversitesi’nin Marmara Üniversitesi’ne devredilmesiyle gündeme gelen vakıf üniversitelerinin mali yapıları, eğitim düzeyleri ve personel politikalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı temsilcileri, AKP yöneticileri ve hukukçu milletvekillerinin yer aldığı bir komisyonda çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet'te Emine Kaplan'ın haberine göre YÖK Yasası’nda genel bir değişiklik kapsamında yürütülen çalışmaya göre, vakıf üniversitelerinin eğitim ve personel politikalarıyla ilgili yeni kriterler ve standartlar getirilecek. Mali durumu sıkıntılı olan üniversitelerin, YÖK üzerinden tasfiyesi için yeni bir sistem kurulacak. Kurucu vakfa üniversitenin mali sorunlarını çözmesi için 3 yıllık süre tanınacak. Bu süre içinde gerekli önlemleri almaması, sorunları çözememesi durumunda bu üniversiteler tasfiye edilecek, öğrencileri garantör üniversitelere nakledilecek. Üniversitelere tahsis edilen devlet taşınmazları Hazine tarafından geri alınacak. Vakıf üniversitelerindeki öğrenci kontenjanı ve öğrencilere verilen burs ve indirimlere standart getirilecek.