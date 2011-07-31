YAŞ'a 14 yerine 9 orgeneral katılacak

T24 - Komutanların istifa depreminin ardından yarın toplanacak YAŞ’ta TSK komuta kademesi yeniden dizayn edilecek. 4 komutan istifa ettiği, bir komutan da tutuklu olduğu için YAŞ bu yıl 16 yerine 11 üye ile toplanacak. Toplantıya 14 orgeneral yerine 9 orgeneral katılacak. Görev süresi 1 yıl uzatılması beklenen Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Aksay’ın istifasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Mehmet Erten getirilmesi bekleniyor ancak Erten, bu görevde yaş haddi nedeniyle 1 yıl kalabilecek...





YAŞ, ilk kez bu yıl bu kadar tenha olacak. İstifa eden 4 komutan ve tutuklu 1 orgeneral katılmayacağı için YAŞ’a 9 orgeneral katılacak. Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, istifa ettikleri için Şura’da yer alamayacak.

Toplantıya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Şura’nın ikinci sivil üyesi, 61. hükümette kabineye giren yeni Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz olacak. Yılmaz, ilk kez YAŞ toplantısına katılacak. Toplantıda yeni Genelkurmay Başkanı olarak Org. Necdet Özel’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşinin elini sıkmamak için kırmızı halıdaki yerini değiştiren Genelkurmay 2. Başkanı Org. Aslan Güner ve Cumhurbaşkanı Gül’ü KKTC’deki ilk ziyaretinde havaalanında karşılamayan 1. Ordu Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu katılacak. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 3.Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Kara Kuvvetleri EDOK (Eğitim ve Doktrin) Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel de toplantıda hazır bulunacak.

Balanlı'dan yazılı görüş



İnternet Andıcı soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve savcının yakalama talebi henüz mahkeme tarafından karara bağlanmayan Ege Ordusu Komutanı Org. Hüseyin Nusret Taşdeler de son dakikada tutuklama kararı çıkmazsa toplantıya katılacak. Bu yılki yaz şurası, toplantıya katılacak bazı generallerin devam etmekte olan davaları nedeniyle de önem taşıyor. Balyoz’dan tutuklu Harp Akademileri Komutanı Org. Bilgin Balanlı ile Erzincan’daki Ergenekon davasının sanığı EDOK Komutanı Orgeneral Saldıray Berk Şura üyeleri arasında yer alıyor. Ancak tutuklu olan Org. Balanlı’nın, toplantıya yazılı olarak görüşlerini bildirmesi bekleniyor.

Ramazan hassasiyeti



Teamüllere göre, YAŞ’ın ilk günü Şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Genelkurmay Başkanı tarafından Genelkurmay Sosyal Tesisleri’nde verilen öğle yemeğine katılıyor. Ancak bu yıl YAŞ toplantısı Ramazan ayına denk geldiği için öğle yemeği planlanmadı. Genelkurmay kaynakları, bu yıl YAŞ planlamasının Org. Koşaner’in görevi bırakmasından önce yapıldığına dikkat çekerek Ramazan nedeniyle bu yıl öğle yemeği planlanmadığını belirtti.

Veda yemeği yok



Vatan'ın haberine göre, bu yıl istifa depreminin yaşandığı komuta kademesi YAŞ’a katılmayacağı için veda yemeği veremeyecek. Başta Org. Koşaner olmak üzere emekliliğini isteyen kuvvet komutanlarının Hükümet üyelerinin katılmayacağı ve sadece TSK’daki üst düzey komutanların davet edileceği bir veda yemeğini ilerleyen günlerde verebileceği iddia ediliyor.

Yeni komuta kademesi nasıl şekillenecek?



Gözler Org. Özel'de olacak



Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla vekaleten oturan Org. Necdet Özel’in Şura toplanmadan önce asaleten atanması bekleniyor. Orgeneral Özel’in Şura’da nasıl bir tutum izleyeceği ise merak konusu oldu.





ATAMALARDA DA SÜPRİZ BEKLENİYOR



Genelkurmay Başkanvekili Orgeneral Necdet Özel'in yerine Kara Kuvvetleri Komutanı olacak isimler arasında en şanslı isimlerin 1.Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve 2.Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük olduğu ifade edilirken, Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olması, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun da Jandarma Genel Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.





VEKİL KOMUTANLIK OLABİLİR



Bu yıl YAŞ'ın en sıkıntılı kararı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda alınacak. Bu kuvvette ilk terfi için ilk sırada bulunan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, 1.Hava Kuvvet komutanı Korgeneral Korcan Polatsü ve Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler tutuklu olmaları nedeniyle gözler terfi edebilecek tek isim olan Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten'e çevrilmiş durumda. Ancak bu ismin 23 yıl boyunca muharip olarak görev yapmaması nedeniyle, terfisi 2012 YAŞ'da gerçekleşecek olan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Abidin Ünal'a da şans veriliyor. Korgeneral Ünal bu göreve atanırsa 1 yıl boyunca vekaleten Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmasının ardından 30 Ağustos 2012'de bu göreve asaleten getirilebilecek.





KARARLAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINACAK



Bu arada YAŞ'ın Kuruluş Kanunu'na göre kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Doğal üye sayısı 16 olan YAŞ'ın bu sene 2'si sivil toplam 11 üye ile toplanmasından dolayı, karar geçer sayı 6 olarak gözüküyor. Eşitlik durumu için Başbakan'ın tarafındaki görüş benimsenir diye hüküm bulunuyor. Ancak bu ihtimal hiç gözükmüyor. Kulislerde konuşulan bir başka durum ise Başbakan Erdoğan'ın 17 generale ilişkin görüşleri yönünde karar çıkmaması halinde YAŞ'ın geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine uzayabileceği yönünde.





KARADA BİR TANE DAHA KOR. ORG. OLACAK



Koşaner’in istifasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda bir orgeneral kadrosu erken boşaldı. Bu nedenle bir fazla korgeneral orgeneralliğe terfi ettirilecek. Orgeneralliğe terfi edecek korgeneraller arasında Hulusi Akar’ın adı ön plana çıkıyor.



