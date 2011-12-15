-YAŞ üyeleri Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'de ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Aslanlı Yol'un başında komutanlar tarafından karşılandı. Şura üyeleri, Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında, üzerinde ''YAŞ üyeleri'' yazan kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk eşliğinde, Aslanlı Yol'dan yürüdü. Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Erdoğan başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, deftere yazdıklarını yüksek sesle okudu. Başbakan Erdoğan, deftere şunları yazdı: ''Yüksek Askeri Şura kış dönemi çalışmaları vesilesiyle tüm Şura üyelerimizle birlikte Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını bugün bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Gazi'nin 'en büyük eserim' diye niteleyerek bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak ve kuruluşundaki heyecan, coşku ve çok renkliliği muhafaza ederek en ileri demokratik standartlara kavuşturmak için kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm şehit ve gazilerimizin mübarek emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti, kardeşlik, birlik ve dayanışma duyguları içinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolundaki hedeflerine sarsılmaz bir şekilde ilerliyor. Sağlam ve güçlü ekonomisi, ileri demokratik standartları, bölgesel ve küresel barışa yaptığı katkılarla tüm dünyada gıptayla izlenen Türkiye, kadim medeniyet mirasından devraldığı sorumlulukları da hakkıyla yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de, tarihinden ve zaferlerinden aldığı ilhamla güçlü, modern ve caydırıcı yapısıyla ülkemizin güvenliği, bölgemizin barış ve istikrarının teminatı olmaya devam ediyor. Bu şuurla yürüttüğümüz Aralık 2011 Yüksek Askeri Şura çalışmalarının, ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyor; bu vesileyle tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz.''