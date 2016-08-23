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15 Temmuz Darbe Girişimi

YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Başbakan: Milli iradeyi tehdit eden unsurları bertaraf etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

23 Ağustos 2016 13:28

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ikinci kez toplanacak olan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'e giderek mozoleye çelenk koydu.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulaması kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle yapısında değişikliğe gidilen YAŞ, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve MilliSavunma Bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşuyor. 

Başbakan Binali Yıldırım, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesini eksiksiz olarak hayata geçirmek ve milli iradeyi tehdit eden unsurları bertaraf etmek için vargücümüzle çalışıyoruz. Ülkemiz demokrasi, hukuk ve adalet temelinde işlendikçe siyasi, askeri, ekonomik ilerlemesini sürdürecek, bölgemizde barış için umut kaynağı olacaktır. Dünyanın güçlü devletleri arasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti haince terör faaliyetlerini, darbe teşebbüslerini ve her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir. Bu amaçla YAŞ çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum. Bize bağımsız bir devlet bırakan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz."

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