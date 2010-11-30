-YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'DE ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Yüksek Askeri Şura üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yürütülen çalışmaların ardından Anıtkabir'e gelen Şura üyeleri, üzerinde ''YAŞ üyeleri'' yazan kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk eşliğinde Aslanlı Yol'dan yürüdü. Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Erdoğan başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere yazdıklarını yüksek sesle okudu. Başbakan Erdoğan, deftere şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, Yüksek Askeri Şura'nın 2010 yılı Aralık ayı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliklerini daha pekiştirerek, hedef olarak gösterdiğin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın çabası içerisindeyiz. Türkiye her alanda kaydettiği gelişmelerle bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Küresel sorunların pek çok ülkeyi derinden sarstığı bir dönemde Türkiye bölgesinde güven ve istikrar sembolü olarak örnek gösterilen bir konuma ulaşmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de ülke içinde üstlendiği savunma görevleri yanında, ülke dışında yürüttüğü uluslararası misyonları da başarıyla yerine getirmektedir. Demokrasi ve kalkınma alanında elde ettiğimiz başarılı neticeler iç huzurumuzu güçlendirmekte, barış ve adalet çağrılarımız bölgemizde olumlu makes bulmaktadır. Bu düşüncelerle gerçekleştireceğimiz Aralık 2010 Yüksek Askeri Şuramızın ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ruhun şad olsun.''