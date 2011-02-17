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Politika

YAŞ TASARISI 1453 KİŞİYİ KAPSIYOR TBMM (A.A)

17 Şubat 2011 13:48

-YAŞ TASARISI 1453 KİŞİYİ KAPSIYOR  TBMM (A.A) - 17.02.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ilişiği kesilen subay ve astsubaylarla ilgili tasarının bu kişilerin ya kamu hizmetine dönmeleri ya da emekli olmalarını öngördüğünü söyledi. Gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine Gönül, ''Vaktiyle YAŞ kararı ile ihraç edilenler, YAŞ kararı olmadan ihraç edilenlere göre bir büyük mağduriyete düçar oluyorlardı. Yargıya gidemiyorlardı. Getirdiğimiz şu: Yeniden intibakları yapılarak kamu hizmetine veya emekliye dönecekler. Ancak, Bakanlığımızın bunların dönüşünü uygun görmediğini farz edelim; bir kişi dahi çıksa, bunlar bu defa vaktiyle kullanmadığı yargı hakkını kullanabilecekler'' dedi. Kaç kişinin uygulamadan yararlanacağının sorulması üzerine, Gönül, tam hatırlayamadığını, ancak ''1800 küsur civarında'' kişinin söz konusu olduğunu ifade etti. Bakan Gönül, Milli Savunma Komisyonundaki görüşmeler sırasında ise 615'i subay 928'i astsubay olmak üzere toplam 1543 kişinin bu kapsamda olduğunu bildirdi.  Bu arada, Milli Savunma Komisyonunda, sözleşmeli erbaş ve er istihdamına ilişkin tasarı ile YAŞ kararlarıyla TSK'dan atılanlarla ilgili tasarı birleştirilerek ele alınacak. 

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