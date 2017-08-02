YAŞ sona erdi; 3 kuvvet komutanı da değişti

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 4 saatlik görüşmelerin ardından sona erdi. 2 yıllık görev süreleri dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Hasan Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu yaş haddini doldurmamış olmalarına rağmen emekliliğe sevk edildi. YAŞ kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramiral Adnan Özbal getirildi. Kararlar uyarınca 8 general/amiral bir üst rübeye, 61 albay da general/amiralliğe terfi ettirildi. 8 generalin görev süreleri 1 yıl, 168 albayın da görev süreleri 2 daha uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kararlara yönelik yapılan açıklamada, "02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.

30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etmiştir. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin Aziz Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz" dendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir ilk

Kara, Hava ve Jandarma’da teamüllere uygun değişiklikler yaşanırken, Deniz Kuvvetleri’nde teamüllerin tamamen dışında bir gelişme yaşandı. Kuvvet Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun emekliye ayrılmasının ardından teamüller gereği Deniz Kuvvetleri’nin iki numarası olan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin bu göreve getirilmesi bekleniyordu. Ancak dört yıldır Donanma Komutanlığı görevini yürüten Veysel Kösele emekli edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal getirildi. Özbal, koramiral olduğu için 30 Ağustos’ta önce oramiralliğe yükseltilecek ve ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak.

Adnan Özbal, kendisiyle aynı rütbede olmasına ve daha kıdemli olan üç koramiral olmasına rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Donanma Komutanlığı'ndan emekliye sevk edilen Veysel Kösele’yle aynı devreden olan Güney Deniz Saha Komutanı Hasan Uşaklıoğlu ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Hasan Şükrü Korluda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmedi. 64 yaşında olduğu için yaş haddinden emekli edilmeyen Hasan Şükrü Korlu’nun oramiralliğe yükseltilerek Donanma Komutanı olması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri’nde Adnan Özbal’dan kıdemli bir koramiral daha bulunuyor. Brüksel’de Türk Askeri Heyeti Başkanlığı’nı yürüten Koramiral Serdar Dülger de emekli edilen isimler arasında yer aldı.

Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı darbecilerin kaçırdığı isimler arasındaydı

Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı.

Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanı oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Yaşar Güler de, 15 Temmuz darbe girişiminde GenelKurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü.

Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler’in, Orgeneral Hulusi Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.

Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay 2. Başkanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı'na getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'dan açıklama

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu emekli olmuştur. Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Hasan Küçükakyüz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmıştır.

30 Ağustos 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



6 General ve Amiral üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti.

8 generalin görev süreleri bir yıl, 159 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ'ta alınan kararları onayladı.

Çankaya'da yapıldı

Şura üyelerinin toplantı için hazırlanan Çankaya Salonu'nda yerlerini almalarının ardından YAŞ toplantısı saat 11.15'te başladı.



Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.

Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini aldı.

Anıtkabir'i ziyaret

Toplantı öncesinde ise YAŞ üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. YAŞ heyeti daha sonra üzerinde "YAŞ üyeleri" yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Yıldırım başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

15 Temmuz sonrası yapısı değişmişti

YAŞ’ın yapısı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 31 Temmuz 2016 tarihinde açıklanan Kanun Hükmündeki Kararname ile değişmişti. Buna göre, Başbakan Yardımcıları, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanları da Şûra üyesi olmuştu. Değişiklikten önce de Başbakan'ın başkanlık ettiği Şûra'ya, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ile TSK'ya mensup tüm Orgeneral/Oramiral rütbesindeki komutanlar katılıyordu. Yeni düzenlemeyle YAŞ üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Millî Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanları olmuş ve çoğunluk ilk kez sivillere geçmişti.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan 6 saat görüştü

YAŞ toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yle İstanbul'da bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 6 saat sürmüştü.

Görev süresi bir yıl uzatılan ve görevlerine devam kararı verilen general ve amiraller

S.NO RÜTBESİ ADI VE SOYADI SİCİL NO. NASBI Kara Kuvvetleri komutanlığı Korgeneraller 1 KORG. Mehmet DAYSAL Top.1979-21 2013 2 KORG. Şeref ÖNGAY P.1980-3 2014 Tümgeneraller 1 TÜMG. Mehmet ÖZOĞLU Top.1982-14 2014 2 TÜMG. Veli TARAKCI Tnk.1984-3 2014 3 TÜMG. Sinan YAYLA Top.1983-139 2014 Tuğgeneraller 1 TUĞG. Ufuk DEMİRKILIÇ Prof.Tbp.1985-57 2010 2 TUĞG. Celalettin BACANLI İs.1981-38 2011 3 TUĞG. Necdet TUNA P.1980-Per.5 2011 4 TUĞG. Sıtkı VARLI Bkm.1982-Ord.17 2012 5 TUĞG. Tevfik ALGAN Mu.1984-20 2013 6 TUĞG. Halil SOYSAL Top.1985-43 2013 7 TUĞG. Mustafa GÖNEL Mu.1986-31 2014 8 TUĞG. Mustafa OĞUZ İs.1985-5 2014 9 TUĞG. Ahmet Ercan ÇORBACI P.1989-205 2014 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Koramiraller 1 KORA. Hasan Şükrü KORLU Dz.1982-5162 2014 Tümamiraller 1 TÜMA. Ahmet İskender YILDIRIM Dz.1982-5181 2014 2 TÜMA. Aydın ŞİRİN Dz.1985-5735 2014 Tuğamiraller 1 TUĞA. Mithat Kemal ALGÜL Dz.1990-6594 2014 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneraller 1 KORG. Nihat KÖKMEN Hv.Plt.1981-H-42 2014 Tümgeneraller 1 TÜMG. Ali ÇETİNKAYA 1984-6 2013 Tuğgeneraller 1 TUĞG. Ahmet BİÇER Hv.Plt.1991-H-96 2014 2 TUĞG. İmdat Bahri BİBER Hv.Kont.İhb.1984-H-25 2014



Hizmet süresi iki yıl uzatılan 1989 neşetli Albaylar

Kara kuvvetleri komutanlığı

SIRA RÜTBE ADI VE SOYADI SİCİL NU. NASBI 1 Alb. Ayhan SAYGIN 1989-50 2009 2 Alb. Rafet KILIÇ 1989-63 2008 3 Alb. Çetin KÖKLÜ 1989-95 2009 4 Alb. Çağahan YEĞİN 1989-121 2009 5 Alb. Atila ÖZVAR 1989-141 2011 6 Alb. Ahmet Yalçın İSKENDER 1989-44 2011 7 Alb. Dündar Şahin GÜNGÖR 1989-20 2012 8 Alb. Ahmet NURTAN 1989-144 2012 9 Alb. İlhan UÇKUN 1989-220 2012 10 Alb. Hakan TUTUCU 1989-87 2012 11 Alb. Kemal ÇAKIROĞLU 1989-68 2012 12 Alb. Olgun ALTUNTAŞ 1989-197 2012 13 Alb. Şeref KARAOĞLAN 1989-102 2011 14 Alb. Latif TAŞDELEN 1989-74 2011 15 Alb. Levent AYIK 1989-213 2012 16 Alb. Hakan EROĞLU 1988-166 2012 17 Alb. Özkan ÇAMDERE 1989-174 2012 18 Alb. Şaban ÖZYILMAZ 1989-191 2012 19 Alb. Muhammed Said YEŞİLDAĞ 1989-166 2010 20 Alb. Levent ÖZDİLER 1989-135 2011 21 Alb. Şenol ZÜMRÜT 1989-147 2010 22 Alb. Hasan Hüseyin YÜKSEL 1989-150 2012 23 Alb. Yolaç ERDUR 1989-28 2010 24 Alb. Sacit SABUNCU 1989-64 2012 25 Alb. Bilal BEBİŞ 1989-5 2012 26 Alb. Kubilay ÇAKMAK 1989-44 2011 27 Alb. Hakan BOZKURT 1989-69 2011 28 Alb. Sinan AYDEMİR 1989-54 2012 29 Alb. Aytekin DOĞRAMACI 1989-36 2011 30 Alb. Ufuk ÖNER 1989-58 2010 31 Alb. Behiç KUNAÇ 1989-60 2011 32 Alb. Murat ERKURAN 1989-102 2011 33 Alb. Zekeriya YALÇIN 1989-149 2010 34 Alb. Özden ÇELİK 1989-21 2008 35 Alb. Yüksel KOLCU 1989-70 2012 36 Alb. Mustafa KARAMAN 1989-17 2009 37 Alb. İbrahim ÖZYURT 1989-61 2012 38 Alb. Selçuk ŞARDA 1989-16 2012 39 Alb. Hüseyin TÜRE 1989-36 2010 40 Alb. Fikret Rahmi ATALAY 1989-131 2012 41 Alb. Ahmet Levent TEZEL 1989-139 2012

42 Alb. Fatih Şemsettin GÖKER 1989-118 2011 43 Alb. Ümit KIYAK 1989-Top.27 2008 44 Alb. Ahmet KELEŞ 1989-Top.88 2010 45 Alb. Caner DEMİRCİ 1989-Top.98 2012 46 Alb. Ümit TATAN 1989-Top.7 2012 47 Alb. Bilge Tekin ÇAĞLAR 1989-P.183 2012 48 Alb. Ziya KARABAY 1989-15 2011 49 Alb. Abdülmennan ŞAYAN 1989-2 2011 50 Alb. İbrahim Şevki HANCI 1989-18 2010 51 Alb. Halil ÇİÇEK 1989-33 2009 52 Alb. Sencer AKYEL 1989-5 2012 53 Alb. Birol ARSLAN 1989-15 2012 54 Alb. Kemal ELVAN 1989-35 2011 55 Alb. Necip BALDEMİR 1989-6 2012 56 Alb. Seyit TEKİN 1990-Asb.1 2012 57 Alb. Güray METE 1989-21 2012 58 Alb. Halil İbrahim BÜYÜKBAŞ 1989-Asb.5 2012 59 Alb. Fatih KARAGÜLLE 1989-Tnk.55 2012 60 Alb. İbrahim GÜLER 1989-Mu.31 2011 61 Alb. Mustafa ÖZLÜ 1989-P.77 2011 62 Alb. Hakan ALGIN 1989-Top.115 2012 63 Alb. Mete DENİZ 1989-Top.58 2010 64 Alb. Metin BÜYÜKÇETİN 1989-P.200 2012 65 Alb. Zekai KÖKSAL 1989-P.194 2012 66 Alb. Gazenfer ELVEREN 1989-Tnk.66 2012 67 Alb. Özcan KARA 1989-P.169 2012 68 Alb. İsmail ÖZDEMİR 1989-7 2011 69 Alb. Fatih DÖNMEZ 1989-1 2011 70 Alb. Mustafa Bilgin BİLGENOĞLU 1989-20 2012 71 Alb. Selim ALKAN 1989-28 2012 72 Alb. Erdal ÖNEY 1989-22 2012 73 Alb. Şenol DİLMEN 1989-Lv.10 2012 74 Alb. Hakan UYSAL 1989-Lv.21 2011 75 Alb. Hüsnü YAŞAR 1990-Yd.Lv.5 2011 76 Alb. Ali Erhan YILDIZ 1989-Lv.3 2012 77 Alb. Cevat ÖÇAL 1989-Ord.24 2012 78 Alb. Birgi Hakan ERTÜRK 1989-Top.81 2012 79 Alb. Adnan OCAK 1989-Ord.18 2011 80 Alb. Sinan EREN 1989-Ord.4 2009 81 Alb. Tayfun TÜRKOĞLU 1989-Ord.33 2011 82 Alb. Kadir EĞRİBOYUN 1989-Ord.21 2012 83 Alb. Ünal HOŞGÖR 1989-Ord.43 2011 84 Alb. Öztürk KORKMAZ 1989-Ord.25 2010 85 Alb. Serdar ALTINTAŞ 1989-Ord.3 2009 86 Alb. Atila ÖZTÜRK 1989-P.182 2009

87 Alb. Atila ŞEN 1989-P.152 2010 88 Alb. Mehmet Kamil ALTAN 1989-8 2011 89 Alb. Ufuk BOZKURT 1989-P.13 2011 90 Alb. Tunç COŞGUN 1989-P.81 2009 91 Alb. Ayhan URCAN 1989-Asb.Ulş.4 2012 92 Alb. Halil İbrahim GÖRKEM 1989-P.160 2012 93 Alb. Taner KARAKÇI 1989-P.223 2012 94 Alb. Mustafa Uğur ALICIOĞLU 1989-P.58 2012 95 Alb. Rafet YALÇIN 1989-18 2012 96 Alb. Gökhan PARLAKTAŞ 1989-19 2012 97 Alb. Mustafa ZORAL 1991-5 2012 98 Alb. Mehmet Tamer AYDIN 1991-52 2011 99 Alb. Bekir Engin TATCI 1992-Yd.1 2012 100 Alb. Abdullah İlham ERENÇİN 1991-7 2012 101 Alb. Mustafa ÜSTÜN 1991-Yd.1 2011 102 Alb. Abdulmuttalip DÜRER 1989-2 2011 103 Alb. Salih İlker SAYLAM 1989-5 2011 104 Alb. Hüseyin AKIŞ 1989-Asb.4 2011 105 Alb. Semih AKAR 1989-1 2011 106 Alb. Recep CÖMERT 1989-2 2011 107 Alb. İlkay ATAY 1990-Yd.1 2011 108 Alb. Yemini Erdem GÜL 1990-Yd.2 2011 109 Alb. Mehmet ATASEVER 1989-2 2011 110 Alb. Adem YILMAZ 1989-2 2012 111 Alb. Özgür TEKASLAN 1989-3 2009 112 Alb. Akın ÇAĞLAR 1990-Yd.2 2012 113 Alb. Hakkı GÜNDÜZ 1989-2 2012 114 Alb. Faik Metin ÇELİKKALEM 1990-Yd.1 2012 115 Alb. Yaşar Tuncer BAYSER 1989-3 2012 116 Alb. Naci KARAKOÇ 1989-2 2012

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

SIRA RÜTBE ADI VE SOYADI SİCİL NU. NASBI 1 Alb. Mustafa Turhan ECEVİT 1989-6429 2011 2 Alb. Hasan ÇANKAYA 1989-6464 2011 3 Alb. Ercan KİREÇTEPE 1989-6395 2011 4 Alb. Korkut ŞEN 1989-6480 2010 5 Alb. Hakan TOLUNGÜÇ 1989-6397 2012 6 Alb. İlyas GÜLTAŞ 1989-6401 2012 7 Alb. Gürol AKIN 1989-6412 2012 8 Alb. Mustafa KARADENİZ 1989-6389 2010 9 Alb. Aydin SAĞLAM 1989-6371 2010 10 Alb. Gökhan GÖKTAŞ 1989-6489 2012 11 Alb. Savaş TUNCER 1989-6430 2012 12 Alb. Kağan ERKARA 1989-6427 2011 13 Alb. Murat GÖRGÜN 1989-6368 2012

14 Alb. Oktay ŞERİFOĞLU 1989-6447 2012 15 Alb. Halil TEMELLİ 1989-6455 2012 16 Alb. Metin TURHAN 1989-0005 2011 17 Alb. Levent CANDAN 1989-6396 2010 18 Alb. Ali ŞAHİN 1989-6478 2012 19 Alb. Mehmet EKİN 1989-6413 2010 20 Alb. Mete TEZ 1992-0012 2009 21 Alb. Duygu TEZ 1991-0009 2009 22 Alb. Ayhan BALIKÇI 1990-0010 2012 23 Alb. Saltuk TARHAN 1990-0008 2010

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

SIRA RÜTBE ADI VE SOYADI SİCİL NU. NASBI 1 Alb. Selim KARSAVURANOĞLU 1989-H-136 2011 2 Alb. Osman Sezai GÖK 1989-H-79 2012 3 Alb. Mehmet TEZCAN 1989-H-170 2012 4 Alb. Barış SAYIN 1989-H-69 2012 5 Alb. Bülent BİCAN 1989-A-8 2012 6 Alb. Birol CİVELEK 1989-H-65 2012 7 Alb. Ali İNCİ 1989-H-12 2012 8 Alb. Alper SEÇKİN 1989-H-164 2012 9 Alb. İsmail ÖREN 1989-H-131 2012 10 Alb. Ahmet KILIÇ 1989-A-2 2012 11 Alb. Hakan GÖKMEN 1989-H-128 2011 12 Alb. Aziz DEMİREL 1989-H-109 2012 13 Alb. Cengiz UYSAL 1989-H-142 2011 14 Alb. Hakan ZEREN 1989-H-122 2012 15 Alb. Aziz Kasım KAPTAN 1989-A-1 2009 16 Alb. Yaşar ÖZDEMİR 1990-Y-3 2011 17 Alb. Kemal ÖZKAN 1989-H-160 2012 18 Alb. Mehmet Ali AL 1990-Y-3 2012 19 Alb. Alparslan ÇONGARLI 1990-Y-1 2012 20 Alb. Mustafa Kemal AKKUŞ 1991-F-33 2012

Kara Kuvvetleri Komutanları General terfi listesi

S.NO RÜTBESİ ADI VE SOYADI SİCİL NO. 1 TUĞG. METİN TOKEL Top.1983-70 2 KUR.ALB. MUAMMER ALPER 1987-143 3 KUR.ALB. ALTAN ER 1990-Top.112 4 KUR.ALB. İSMAİL ŞANLI 1988-1 5 KUR.ALB. ZORLU TOPALOĞLU 1985-16 6 KUR.ALB. RASİM YALDIZ 1985-33 7 KUR.ALB. MEHMET ÖZEREN 1989-59 8 KUR.ALB. ÖZKAN ULUTAŞ 1989-62 9 KUR.ALB. SELÇUK YAVUZ 1990-33 10 KUR.ALB. SAMİ YÜKSEL 1988-18 11 KUR.ALB. MAHMUT ALTUN 1989-118 12 KUR.ALB. TUNCAY ALTUĞ 1988-3 13 KUR.ALB. MUSTAFA ERKAL KUZUOĞLU 1989-94 14 KUR.ALB. ERSİN KAYA 1989-Top.41 15 KUR.ALB. TANER UYSAL 1988-39 16 KUR.ALB. TANER SAĞIROĞLU 1990-8 17 KUR.ALB. ÖZDEMİR ŞAN 1985-86 18 KUR.ALB. ALPER ESER 1989-48 19 P.ALB. MEHMET KİP 1987-209 20 P.ALB. TAMER ATAY 1988-52 21 P.ALB. DAVUT ALA 1991-29 22 P.ALB. HAKAN ÖZTEKİN 1991-4 23 P.ALB. KEMAL KIRIŞ 1989-258 24 P.ALB. AYDOĞAN BUDAKÇI 1986-67 25 P.ALB. HAKAN YİĞİTTÜRK 1987-168 26 P.ALB. MUSTAFA BARUT 1988-228 27 P.ALB. ERSİN ALTAY 1988-56

28 TNK.ALB. ENGİN CANDAŞ 1988-28 29 TNK.ALB. UĞUR BÜLEND ACARBAY 1985-38 30 TOP. ALB. SEBAHATTİN TÜRKER 1987-172 31 TOP.ALB. AHMET İBİŞ 1989-66 32 KR.HVCL.ALB. OSMAN DİRMENCİOĞLU 1990-Top.181 33 İS.ALB. MEHMET RİFAT ALKAN 1986-28 34 MU.ALB. ZAFER YAŞAR CELEP 1986-33 35 ULŞ.ALB. NURETTİN KUTLUYUVA 1985-3 36 BKM.ALB. İSMAİL AMANVERMEZ 1986-Ord.4 37 MÜH.ALB. OSMAN ALP 1985-Hrt.2 38 MLY.ALB. AHMET YÜZBAŞIOĞULLARI 1990-3

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral terfi listesi

S.NO RÜTBESİ ADI VE SOYADI SİCİL NO. 1 TUĞA. TAYYAR ERTEM 1983-5341 2 TUĞA. KADİR YILDIZ 1984-5582 3 KUR.ALB. AYHAN TÜRKER KOÇPINAR 1991-6697 4 KUR.ALB. YALÇIN ÖZKÜTÜK 1991-6765 5 KUR.ALB. AYHAN GEDİK 1990-6573 6 KUR.ALB. ŞAFAK DURUER 1991-6745 7 KUR.ALB. YAVUZ KILIÇ 1992-6926 8 KUR.ALB. AYKUT MANİOĞLU 1990-6530 9 KUR.ALB. İLKER ÖZKAN 1993-7126 10 KUR.ALB. MUSTAFA KAYA 1992-6907 11 KUR.ALB. MEHMET CEM OKYAY 1990-6576 12 KUR.ALB. HAKAN ERCAN 1992-6957 13 DZ.ALB. TANER GÜN 1988-6171

14 DZ.İKM.ALB. FİKRET ESİN 1988-6181 15 DZ.MÜH.ALB. RECEP ERDİNÇ YETKİN 1991-6692) 16 DZ.MÜH.ALB. MEHMET SARI 1991-6685

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General terfi listesi