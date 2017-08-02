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YAŞ sona erdi; 3 kuvvet komutanı da değişti

2 yıllık görev süreleri dolan kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarının görev süreleri, yaş haddini doldurmamış olmalarına rağmen uzatılmadı

02 Ağustos 2017 18:11

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 4 saatlik görüşmelerin ardından sona erdi.  2 yıllık görev süreleri dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Hasan Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu yaş haddini doldurmamış olmalarına rağmen emekliliğe sevk edildi. YAŞ kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na  Koramiral Adnan Özbal getirildi. Kararlar uyarınca 8 general/amiral bir üst rübeye, 61 albay da general/amiralliğe terfi ettirildi. 8 generalin görev süreleri 1 yıl, 168 albayın da görev süreleri 2 daha uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kararlara yönelik yapılan açıklamada, "02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.

30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etmiştir. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin Aziz Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz" dendi.

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir ilk

 

Kara, Hava ve Jandarma’da teamüllere uygun değişiklikler yaşanırken, Deniz Kuvvetleri’nde teamüllerin tamamen dışında bir gelişme yaşandı. Kuvvet Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun emekliye ayrılmasının ardından teamüller gereği Deniz Kuvvetleri’nin iki numarası olan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin bu göreve getirilmesi bekleniyordu. Ancak dört yıldır Donanma Komutanlığı görevini yürüten Veysel Kösele emekli edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal getirildi. Özbal, koramiral olduğu için 30 Ağustos’ta önce oramiralliğe yükseltilecek ve ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak.

Adnan Özbal, kendisiyle aynı rütbede olmasına ve daha kıdemli olan üç koramiral olmasına rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Donanma Komutanlığı'ndan emekliye sevk edilen Veysel Kösele’yle aynı devreden olan Güney Deniz Saha Komutanı Hasan Uşaklıoğlu ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Hasan Şükrü Korluda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmedi. 64 yaşında olduğu için yaş haddinden emekli edilmeyen Hasan Şükrü Korlu’nun oramiralliğe yükseltilerek Donanma Komutanı olması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri’nde Adnan Özbal’dan kıdemli bir koramiral daha bulunuyor. Brüksel’de Türk Askeri Heyeti Başkanlığı’nı yürüten Koramiral Serdar Dülger de emekli edilen isimler arasında yer aldı.

Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı darbecilerin kaçırdığı isimler arasındaydı

Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı. 

Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanı oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Yaşar Güler de, 15 Temmuz darbe girişiminde GenelKurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü.

Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler’in, Orgeneral Hulusi Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.

Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay 2. Başkanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı'na getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'dan açıklama

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu emekli olmuştur. Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Hasan Küçükakyüz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmıştır.

30 Ağustos 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 

6 General ve Amiral üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti.

8 generalin görev süreleri bir yıl, 159 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ'ta alınan kararları onayladı.

Çankaya'da yapıldı

 

Şura üyelerinin toplantı için hazırlanan Çankaya Salonu'nda yerlerini almalarının ardından YAŞ toplantısı saat 11.15'te başladı.

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.

Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini aldı.

 

Anıtkabir'i ziyaret

 

Toplantı öncesinde ise YAŞ üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. YAŞ heyeti daha sonra üzerinde "YAŞ üyeleri" yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Yıldırım başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

15 Temmuz sonrası yapısı değişmişti

YAŞ’ın yapısı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 31 Temmuz 2016 tarihinde açıklanan Kanun Hükmündeki Kararname ile değişmişti. Buna göre, Başbakan Yardımcıları, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanları da Şûra üyesi olmuştu. Değişiklikten önce de Başbakan'ın başkanlık ettiği Şûra'ya, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ile TSK'ya mensup tüm Orgeneral/Oramiral rütbesindeki komutanlar katılıyordu. Yeni düzenlemeyle  YAŞ üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Millî Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanları olmuş ve çoğunluk ilk kez sivillere geçmişti.

 

Cumhurbaşkanı ile Başbakan 6 saat görüştü

 

YAŞ toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yle İstanbul'da bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 6 saat sürmüştü.

Görev süresi bir yıl uzatılan ve görevlerine devam kararı verilen general ve amiraller

S.NO

RÜTBESİ

ADI VE SOYADI

SİCİL NO.

NASBI

Kara Kuvvetleri komutanlığı

Korgeneraller

1

KORG.

Mehmet DAYSAL

Top.1979-21

2013

2

KORG.

Şeref ÖNGAY

P.1980-3

2014

Tümgeneraller

1

TÜMG.

Mehmet ÖZOĞLU

Top.1982-14

2014

2

TÜMG.

Veli TARAKCI

Tnk.1984-3

2014

3

TÜMG.

Sinan YAYLA

Top.1983-139

2014

Tuğgeneraller

1

TUĞG.

Ufuk DEMİRKILIÇ

Prof.Tbp.1985-57

2010

2

TUĞG.

Celalettin BACANLI

İs.1981-38

2011

3

TUĞG.

Necdet TUNA

P.1980-Per.5

2011

4

TUĞG.

Sıtkı VARLI

Bkm.1982-Ord.17

2012

5

TUĞG.

Tevfik ALGAN

Mu.1984-20

2013

6

TUĞG.

Halil SOYSAL

Top.1985-43

2013

7

TUĞG.

Mustafa GÖNEL

Mu.1986-31

2014

8

TUĞG.

Mustafa OĞUZ

İs.1985-5

2014

9

TUĞG.

Ahmet Ercan ÇORBACI

P.1989-205

2014

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiraller

1

KORA.

Hasan Şükrü KORLU

Dz.1982-5162

2014

Tümamiraller

1

TÜMA.

Ahmet İskender YILDIRIM

Dz.1982-5181

2014

2

TÜMA.

Aydın ŞİRİN

Dz.1985-5735

2014

Tuğamiraller

1

TUĞA.

Mithat Kemal ALGÜL

Dz.1990-6594

2014

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller

1

KORG.

Nihat KÖKMEN

Hv.Plt.1981-H-42

2014

Tümgeneraller

1

TÜMG.

Ali ÇETİNKAYA

1984-6

2013

Tuğgeneraller

1

TUĞG.

Ahmet BİÇER

Hv.Plt.1991-H-96

2014

2

TUĞG.

İmdat Bahri BİBER

Hv.Kont.İhb.1984-H-25

2014


Hizmet süresi iki yıl uzatılan 1989 neşetli Albaylar

Kara kuvvetleri komutanlığı

SIRA

RÜTBE

ADI VE SOYADI

SİCİL NU.

NASBI

1

Alb.

Ayhan SAYGIN

1989-50

2009

2

Alb.

Rafet KILIÇ

1989-63

2008

3

Alb.

Çetin KÖKLÜ

1989-95

2009

4

Alb.

Çağahan YEĞİN

1989-121

2009

5

Alb.

Atila ÖZVAR

1989-141

2011

6

Alb.

Ahmet Yalçın İSKENDER

1989-44

2011

7

Alb.

Dündar Şahin GÜNGÖR

1989-20

2012

8

Alb.

Ahmet NURTAN

1989-144

2012

9

Alb.

İlhan UÇKUN

1989-220

2012

10

Alb.

Hakan TUTUCU

1989-87

2012

11

Alb.

Kemal ÇAKIROĞLU

1989-68

2012

12

Alb.

Olgun ALTUNTAŞ

1989-197

2012

13

Alb.

Şeref KARAOĞLAN

1989-102

2011

14

Alb.

Latif TAŞDELEN

1989-74

2011

15

Alb.

Levent AYIK

1989-213

2012

16

Alb.

Hakan EROĞLU

1988-166

2012

17

Alb.

Özkan ÇAMDERE

1989-174

2012

18

Alb.

Şaban ÖZYILMAZ

1989-191

2012

19

Alb.

Muhammed Said YEŞİLDAĞ

1989-166

2010

20

Alb.

Levent ÖZDİLER

1989-135

2011

21

Alb.

Şenol ZÜMRÜT

1989-147

2010

22

Alb.

Hasan Hüseyin YÜKSEL

1989-150

2012

23

Alb.

Yolaç ERDUR

1989-28

2010

24

Alb.

Sacit SABUNCU

1989-64

2012

25

Alb.

Bilal BEBİŞ

1989-5

2012

26

Alb.

Kubilay ÇAKMAK

1989-44

2011

27

Alb.

Hakan BOZKURT

1989-69

2011

28

Alb.

Sinan AYDEMİR

1989-54

2012

29

Alb.

Aytekin DOĞRAMACI

1989-36

2011

30

Alb.

Ufuk ÖNER

1989-58

2010

31

Alb.

Behiç KUNAÇ

1989-60

2011

32

Alb.

Murat ERKURAN

1989-102

2011

33

Alb.

Zekeriya YALÇIN

1989-149

2010

34

Alb.

Özden ÇELİK

1989-21

2008

35

Alb.

Yüksel KOLCU

1989-70

2012

36

Alb.

Mustafa KARAMAN

1989-17

2009

37

Alb.

İbrahim ÖZYURT

1989-61

2012

38

Alb.

Selçuk ŞARDA

1989-16

2012

39

Alb.

Hüseyin TÜRE

1989-36

2010

40

Alb.

Fikret Rahmi ATALAY

1989-131

2012

41

Alb.

Ahmet Levent TEZEL

1989-139

2012

42

Alb.

Fatih Şemsettin GÖKER

1989-118

2011

43

Alb.

Ümit KIYAK

1989-Top.27

2008

44

Alb.

Ahmet KELEŞ

1989-Top.88

2010

45

Alb.

Caner DEMİRCİ

1989-Top.98

2012

46

Alb.

Ümit TATAN

1989-Top.7

2012

47

Alb.

Bilge Tekin ÇAĞLAR

1989-P.183

2012

48

Alb.

Ziya KARABAY

1989-15

2011

49

Alb.

Abdülmennan ŞAYAN

1989-2

2011

50

Alb.

İbrahim Şevki HANCI

1989-18

2010

51

Alb.

Halil ÇİÇEK

1989-33

2009

52

Alb.

Sencer AKYEL

1989-5

2012

53

Alb.

Birol ARSLAN

1989-15

2012

54

Alb.

Kemal ELVAN

1989-35

2011

55

Alb.

Necip BALDEMİR

1989-6

2012

56

Alb.

Seyit TEKİN

1990-Asb.1

2012

57

Alb.

Güray METE

1989-21

2012

58

Alb.

Halil İbrahim BÜYÜKBAŞ

1989-Asb.5

2012

59

Alb.

Fatih KARAGÜLLE

1989-Tnk.55

2012

60

Alb.

İbrahim GÜLER

1989-Mu.31

2011

61

Alb.

Mustafa ÖZLÜ

1989-P.77

2011

62

Alb.

Hakan ALGIN

1989-Top.115

2012

63

Alb.

Mete DENİZ

1989-Top.58

2010

64

Alb.

Metin BÜYÜKÇETİN

1989-P.200

2012

65

Alb.

Zekai KÖKSAL

1989-P.194

2012

66

Alb.

Gazenfer ELVEREN

1989-Tnk.66

2012

67

Alb.

Özcan KARA

1989-P.169

2012

68

Alb.

İsmail ÖZDEMİR

1989-7

2011

69

Alb.

Fatih DÖNMEZ

1989-1

2011

70

Alb.

Mustafa Bilgin BİLGENOĞLU

1989-20

2012

71

Alb.

Selim ALKAN

1989-28

2012

72

Alb.

Erdal ÖNEY

1989-22

2012

73

Alb.

Şenol DİLMEN

1989-Lv.10

2012

74

Alb.

Hakan UYSAL

1989-Lv.21

2011

75

Alb.

Hüsnü YAŞAR

1990-Yd.Lv.5

2011

76

Alb.

Ali Erhan YILDIZ

1989-Lv.3

2012

77

Alb.

Cevat ÖÇAL

1989-Ord.24

2012

78

Alb.

Birgi Hakan ERTÜRK

1989-Top.81

2012

79

Alb.

Adnan OCAK

1989-Ord.18

2011

80

Alb.

Sinan EREN

1989-Ord.4

2009

81

Alb.

Tayfun TÜRKOĞLU

1989-Ord.33

2011

82

Alb.

Kadir EĞRİBOYUN

1989-Ord.21

2012

83

Alb.

Ünal HOŞGÖR

1989-Ord.43

2011

84

Alb.

Öztürk KORKMAZ

1989-Ord.25

2010

85

Alb.

Serdar ALTINTAŞ

1989-Ord.3

2009

86

Alb.

Atila ÖZTÜRK

1989-P.182

2009

87

Alb.

Atila ŞEN

1989-P.152

2010

88

Alb.

Mehmet Kamil ALTAN

1989-8

2011

89

Alb.

Ufuk BOZKURT

1989-P.13

2011

90

Alb.

Tunç COŞGUN

1989-P.81

2009

91

Alb.

Ayhan URCAN

1989-Asb.Ulş.4

2012

92

Alb.

Halil İbrahim GÖRKEM

1989-P.160

2012

93

Alb.

Taner KARAKÇI

1989-P.223

2012

94

Alb.

Mustafa Uğur ALICIOĞLU

1989-P.58

2012

95

Alb.

Rafet YALÇIN

1989-18

2012

96

Alb.

Gökhan PARLAKTAŞ

1989-19

2012

97

Alb.

Mustafa ZORAL

1991-5

2012

98

Alb.

Mehmet Tamer AYDIN

1991-52

2011

99

Alb.

Bekir Engin TATCI

1992-Yd.1

2012

100

Alb.

Abdullah İlham ERENÇİN

1991-7

2012

101

Alb.

Mustafa ÜSTÜN

1991-Yd.1

2011

102

Alb.

Abdulmuttalip DÜRER

1989-2

2011

103

Alb.

Salih İlker SAYLAM

1989-5

2011

104

Alb.

Hüseyin AKIŞ

1989-Asb.4

2011

105

Alb.

Semih AKAR

1989-1

2011

106

Alb.

Recep CÖMERT

1989-2

2011

107

Alb.

İlkay ATAY

1990-Yd.1

2011

108

Alb.

Yemini Erdem GÜL

1990-Yd.2

2011

109

Alb.

Mehmet ATASEVER

1989-2

2011

110

Alb.

Adem YILMAZ

1989-2

2012

111

Alb.

Özgür TEKASLAN

1989-3

2009

112

Alb.

Akın ÇAĞLAR

1990-Yd.2

2012

113

Alb.

Hakkı GÜNDÜZ

1989-2

2012

114

Alb.

Faik Metin ÇELİKKALEM

1990-Yd.1

2012

115

Alb.

Yaşar Tuncer BAYSER

1989-3

2012

116

Alb.

Naci KARAKOÇ

1989-2

2012

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

SIRA

RÜTBE

ADI VE SOYADI

SİCİL NU.

NASBI

1

Alb.

Mustafa Turhan ECEVİT

1989-6429

2011

2

Alb.

Hasan ÇANKAYA

1989-6464

2011

3

Alb.

Ercan KİREÇTEPE

1989-6395

2011

4

Alb.

Korkut ŞEN

1989-6480

2010

5

Alb.

Hakan TOLUNGÜÇ

1989-6397

2012

6

Alb.

İlyas GÜLTAŞ

1989-6401

2012

7

Alb.

Gürol AKIN

1989-6412

2012

8

Alb.

Mustafa KARADENİZ

1989-6389

2010

9

Alb.

Aydin SAĞLAM

1989-6371

2010

10

Alb.

Gökhan GÖKTAŞ

1989-6489

2012

11

Alb.

Savaş TUNCER

1989-6430

2012

12

Alb.

Kağan ERKARA

1989-6427

2011

13

Alb.

Murat GÖRGÜN

1989-6368

2012

14

Alb.

Oktay ŞERİFOĞLU

1989-6447

2012

15

Alb.

Halil TEMELLİ

1989-6455

2012

16

Alb.

Metin TURHAN

1989-0005

2011

17

Alb.

Levent CANDAN

1989-6396

2010

18

Alb.

Ali ŞAHİN

1989-6478

2012

19

Alb.

Mehmet EKİN

1989-6413

2010

20

Alb.

Mete TEZ

1992-0012

2009

21

Alb.

Duygu TEZ

1991-0009

2009

22

Alb.

Ayhan BALIKÇI

1990-0010

2012

23

Alb.

Saltuk TARHAN

1990-0008

2010

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

SIRA

RÜTBE

ADI VE SOYADI

SİCİL NU.

NASBI

1

Alb.

Selim KARSAVURANOĞLU

1989-H-136

2011

2

Alb.

Osman Sezai GÖK

1989-H-79

2012

3

Alb.

Mehmet TEZCAN

1989-H-170

2012

4

Alb.

Barış SAYIN

1989-H-69

2012

5

Alb.

Bülent BİCAN

1989-A-8

2012

6

Alb.

Birol CİVELEK

1989-H-65

2012

7

Alb.

Ali İNCİ

1989-H-12

2012

8

Alb.

Alper SEÇKİN

1989-H-164

2012

9

Alb.

İsmail ÖREN

1989-H-131

2012

10

Alb.

Ahmet KILIÇ

1989-A-2

2012

11

Alb.

Hakan GÖKMEN

1989-H-128

2011

12

Alb.

Aziz DEMİREL

1989-H-109

2012

13

Alb.

Cengiz UYSAL

1989-H-142

2011

14

Alb.

Hakan ZEREN

1989-H-122

2012

15

Alb.

Aziz Kasım KAPTAN

1989-A-1

2009

16

Alb.

Yaşar ÖZDEMİR

1990-Y-3

2011

17

Alb.

Kemal ÖZKAN

1989-H-160

2012

18

Alb.

Mehmet Ali AL

1990-Y-3

2012

19

Alb.

Alparslan ÇONGARLI

1990-Y-1

2012

20

Alb.

Mustafa Kemal AKKUŞ

1991-F-33

2012

Kara Kuvvetleri Komutanları General terfi listesi

S.NO

RÜTBESİ

ADI VE SOYADI

SİCİL NO.

1

TUĞG.

METİN TOKEL

Top.1983-70

2

KUR.ALB.

MUAMMER ALPER

1987-143

3

KUR.ALB.

ALTAN ER

1990-Top.112

4

KUR.ALB.

İSMAİL ŞANLI

1988-1

5

KUR.ALB.

ZORLU TOPALOĞLU

1985-16

6

KUR.ALB.

RASİM YALDIZ

1985-33

7

KUR.ALB.

MEHMET ÖZEREN

1989-59

8

KUR.ALB.

ÖZKAN ULUTAŞ

1989-62

9

KUR.ALB.

SELÇUK YAVUZ

1990-33

10

KUR.ALB.

SAMİ YÜKSEL

1988-18

11

KUR.ALB.

MAHMUT ALTUN

1989-118

12

KUR.ALB.

TUNCAY ALTUĞ

1988-3

13

KUR.ALB.

MUSTAFA ERKAL KUZUOĞLU

1989-94

14

KUR.ALB.

ERSİN KAYA

1989-Top.41

15

KUR.ALB.

TANER UYSAL

1988-39

16

KUR.ALB.

TANER SAĞIROĞLU

1990-8

17

KUR.ALB.

ÖZDEMİR ŞAN

1985-86

18

KUR.ALB.

ALPER ESER

1989-48

19

P.ALB.

MEHMET KİP

1987-209

20

P.ALB.

TAMER ATAY

1988-52

21

P.ALB.

DAVUT ALA

1991-29

22

P.ALB.

HAKAN ÖZTEKİN

1991-4

23

P.ALB.

KEMAL KIRIŞ

1989-258

24

P.ALB.

AYDOĞAN BUDAKÇI

1986-67

25

P.ALB.

HAKAN YİĞİTTÜRK

1987-168

26

P.ALB.

MUSTAFA BARUT

1988-228

27

P.ALB.

ERSİN ALTAY

1988-56

28

TNK.ALB.

ENGİN CANDAŞ

1988-28

29

TNK.ALB.

UĞUR BÜLEND ACARBAY

1985-38

30

TOP. ALB.

SEBAHATTİN TÜRKER

1987-172

31

TOP.ALB.

AHMET İBİŞ

1989-66

32

KR.HVCL.ALB.

OSMAN DİRMENCİOĞLU

1990-Top.181

33

İS.ALB.

MEHMET RİFAT ALKAN

1986-28

34

MU.ALB.

ZAFER YAŞAR CELEP

1986-33

35

ULŞ.ALB.

NURETTİN KUTLUYUVA

1985-3

36

BKM.ALB.

İSMAİL AMANVERMEZ

1986-Ord.4

37

MÜH.ALB.

OSMAN ALP

1985-Hrt.2

38

MLY.ALB.

AHMET YÜZBAŞIOĞULLARI

1990-3

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral terfi listesi

S.NO

RÜTBESİ

ADI VE SOYADI

SİCİL NO.

1

TUĞA.

TAYYAR ERTEM

1983-5341

2

TUĞA.

KADİR YILDIZ

1984-5582

3

KUR.ALB.

AYHAN TÜRKER KOÇPINAR

1991-6697

4

KUR.ALB.

YALÇIN ÖZKÜTÜK

1991-6765

5

KUR.ALB.

AYHAN GEDİK

1990-6573

6

KUR.ALB.

ŞAFAK DURUER

1991-6745

7

KUR.ALB.

YAVUZ KILIÇ

1992-6926

8

KUR.ALB.

AYKUT MANİOĞLU

1990-6530

9

KUR.ALB.

İLKER ÖZKAN

1993-7126

10

KUR.ALB.

MUSTAFA KAYA

1992-6907

11

KUR.ALB.

MEHMET CEM OKYAY

1990-6576

12

KUR.ALB.

HAKAN ERCAN

1992-6957

13

DZ.ALB.

TANER GÜN

1988-6171

14

DZ.İKM.ALB.

FİKRET ESİN

1988-6181

15

DZ.MÜH.ALB.

RECEP ERDİNÇ YETKİN

1991-6692)

16

DZ.MÜH.ALB.

MEHMET SARI

1991-6685

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General terfi listesi

S.NO

RÜTBESİ

ADI VE SOYADI

SİCİL NO.

1

KORG.

ATİLLA GÜLAN

1980-132

2

TÜMG.

MEHMET ÖZLÜ

1984-30

3

TUĞG.

REHA UFUK ER

1984-40

4

PLT.KUR.ALB.

OĞUZ OKUYUCU

1993-4

5

PLT.KUR.ALB.

YAŞAR KADIOĞLU

1989-45

6

PLT.KUR.ALB.

FİDAN YÜKSEL

1987-16

7

PLT.KUR.ALB.

ÖZKAN EDİP AKGÜLAY

1993-128

8

HV.P.KUR.ALB.

NECATİ GÜNDÜZ

1989-24

9

HV.SS.ALB.

COŞKUN UÇARCILAR

1988-137

10

HV.KONT.ALB.

BEKİR ERDAL ÖZGENÇ

1988-23

11

HV.İSTH.ALB.

BÜLENT ÇETİN

1991-110

12

HV.UÇB.ALB.

GÜRHAN ERGÜRHAN

1991-104

13

HV.İKM.ALB.

SADIK UYGUR

1992-241

 

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