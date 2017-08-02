YAŞ sona erdi; 3 kuvvet komutanı da değişti

02 Ağustos 2017 18:11
Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 4 saatlik görüşmelerin ardından sona erdi. 2 yıllık görev süreleri dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Hasan Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu yaş haddini doldurmamış olmalarına rağmen emekliliğe sevk edildi. YAŞ kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramiral Adnan Özbal getirildi. Kararlar uyarınca 8 general/amiral bir üst rübeye, 61 albay da general/amiralliğe terfi ettirildi. 8 generalin görev süreleri 1 yıl, 168 albayın da görev süreleri 2 daha uzatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan kararlara yönelik yapılan açıklamada, "02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.
30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etmiştir. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.
Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin Aziz Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz" dendi.
Kara, Hava ve Jandarma’da teamüllere uygun değişiklikler yaşanırken, Deniz Kuvvetleri’nde teamüllerin tamamen dışında bir gelişme yaşandı. Kuvvet Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun emekliye ayrılmasının ardından teamüller gereği Deniz Kuvvetleri’nin iki numarası olan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin bu göreve getirilmesi bekleniyordu. Ancak dört yıldır Donanma Komutanlığı görevini yürüten Veysel Kösele emekli edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal getirildi. Özbal, koramiral olduğu için 30 Ağustos’ta önce oramiralliğe yükseltilecek ve ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak.
Adnan Özbal, kendisiyle aynı rütbede olmasına ve daha kıdemli olan üç koramiral olmasına rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Donanma Komutanlığı'ndan emekliye sevk edilen Veysel Kösele’yle aynı devreden olan Güney Deniz Saha Komutanı Hasan Uşaklıoğlu ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Hasan Şükrü Korluda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmedi. 64 yaşında olduğu için yaş haddinden emekli edilmeyen Hasan Şükrü Korlu’nun oramiralliğe yükseltilerek Donanma Komutanı olması bekleniyor.
Deniz Kuvvetleri’nde Adnan Özbal’dan kıdemli bir koramiral daha bulunuyor. Brüksel’de Türk Askeri Heyeti Başkanlığı’nı yürüten Koramiral Serdar Dülger de emekli edilen isimler arasında yer aldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Yaşar Güler de, 15 Temmuz darbe girişiminde GenelKurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü.
Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler’in, Orgeneral Hulusi Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.
Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay 2. Başkanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı'na getirilmişti.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın'ın açıklamasından satır başları şöyle:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu emekli olmuştur. Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Hasan Küçükakyüz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmıştır.
30 Ağustos 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
6 General ve Amiral üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti.
8 generalin görev süreleri bir yıl, 159 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ'ta alınan kararları onayladı.
Şura üyelerinin toplantı için hazırlanan Çankaya Salonu'nda yerlerini almalarının ardından YAŞ toplantısı saat 11.15'te başladı.
Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.
Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini aldı.
Toplantı öncesinde ise YAŞ üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. YAŞ heyeti daha sonra üzerinde "YAŞ üyeleri" yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdü.
Yıldırım başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
YAŞ’ın yapısı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 31 Temmuz 2016 tarihinde açıklanan Kanun Hükmündeki Kararname ile değişmişti. Buna göre, Başbakan Yardımcıları, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanları da Şûra üyesi olmuştu. Değişiklikten önce de Başbakan'ın başkanlık ettiği Şûra'ya, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ile TSK'ya mensup tüm Orgeneral/Oramiral rütbesindeki komutanlar katılıyordu. Yeni düzenlemeyle YAŞ üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Millî Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanları olmuş ve çoğunluk ilk kez sivillere geçmişti.
YAŞ toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yle İstanbul'da bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 6 saat sürmüştü.
|
S.NO
|
RÜTBESİ
|
ADI VE SOYADI
|
SİCİL NO.
|
NASBI
|
Kara Kuvvetleri komutanlığı
|
Korgeneraller
|
1
|
KORG.
|
Mehmet DAYSAL
|
Top.1979-21
|
2013
|
2
|
KORG.
|
Şeref ÖNGAY
|
P.1980-3
|
2014
|
Tümgeneraller
|
1
|
TÜMG.
|
Mehmet ÖZOĞLU
|
Top.1982-14
|
2014
|
2
|
TÜMG.
|
Veli TARAKCI
|
Tnk.1984-3
|
2014
|
3
|
TÜMG.
|
Sinan YAYLA
|
Top.1983-139
|
2014
|
Tuğgeneraller
|
1
|
TUĞG.
|
Ufuk DEMİRKILIÇ
|
Prof.Tbp.1985-57
|
2010
|
2
|
TUĞG.
|
Celalettin BACANLI
|
İs.1981-38
|
2011
|
3
|
TUĞG.
|
Necdet TUNA
|
P.1980-Per.5
|
2011
|
4
|
TUĞG.
|
Sıtkı VARLI
|
Bkm.1982-Ord.17
|
2012
|
5
|
TUĞG.
|
Tevfik ALGAN
|
Mu.1984-20
|
2013
|
6
|
TUĞG.
|
Halil SOYSAL
|
Top.1985-43
|
2013
|
7
|
TUĞG.
|
Mustafa GÖNEL
|
Mu.1986-31
|
2014
|
8
|
TUĞG.
|
Mustafa OĞUZ
|
İs.1985-5
|
2014
|
9
|
TUĞG.
|
Ahmet Ercan ÇORBACI
|
P.1989-205
|
2014
|
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
|
Koramiraller
|
1
|
KORA.
|
Hasan Şükrü KORLU
|
Dz.1982-5162
|
2014
|
Tümamiraller
|
1
|
TÜMA.
|
Ahmet İskender YILDIRIM
|
Dz.1982-5181
|
2014
|
2
|
TÜMA.
|
Aydın ŞİRİN
|
Dz.1985-5735
|
2014
|
Tuğamiraller
|
1
|
TUĞA.
|
Mithat Kemal ALGÜL
|
Dz.1990-6594
|
2014
|
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
|
Korgeneraller
|
1
|
KORG.
|
Nihat KÖKMEN
|
Hv.Plt.1981-H-42
|
2014
|
Tümgeneraller
|
1
|
TÜMG.
|
Ali ÇETİNKAYA
|
1984-6
|
2013
|
Tuğgeneraller
|
1
|
TUĞG.
|
Ahmet BİÇER
|
Hv.Plt.1991-H-96
|
2014
|
2
|
TUĞG.
|
İmdat Bahri BİBER
|
Hv.Kont.İhb.1984-H-25
|
2014
Kara kuvvetleri komutanlığı
|
SIRA
|
RÜTBE
|
ADI VE SOYADI
|
SİCİL NU.
|
NASBI
|
1
|
Alb.
|
Ayhan SAYGIN
|
1989-50
|
2009
|
2
|
Alb.
|
Rafet KILIÇ
|
1989-63
|
2008
|
3
|
Alb.
|
Çetin KÖKLÜ
|
1989-95
|
2009
|
4
|
Alb.
|
Çağahan YEĞİN
|
1989-121
|
2009
|
5
|
Alb.
|
Atila ÖZVAR
|
1989-141
|
2011
|
6
|
Alb.
|
Ahmet Yalçın İSKENDER
|
1989-44
|
2011
|
7
|
Alb.
|
Dündar Şahin GÜNGÖR
|
1989-20
|
2012
|
8
|
Alb.
|
Ahmet NURTAN
|
1989-144
|
2012
|
9
|
Alb.
|
İlhan UÇKUN
|
1989-220
|
2012
|
10
|
Alb.
|
Hakan TUTUCU
|
1989-87
|
2012
|
11
|
Alb.
|
Kemal ÇAKIROĞLU
|
1989-68
|
2012
|
12
|
Alb.
|
Olgun ALTUNTAŞ
|
1989-197
|
2012
|
13
|
Alb.
|
Şeref KARAOĞLAN
|
1989-102
|
2011
|
14
|
Alb.
|
Latif TAŞDELEN
|
1989-74
|
2011
|
15
|
Alb.
|
Levent AYIK
|
1989-213
|
2012
|
16
|
Alb.
|
Hakan EROĞLU
|
1988-166
|
2012
|
17
|
Alb.
|
Özkan ÇAMDERE
|
1989-174
|
2012
|
18
|
Alb.
|
Şaban ÖZYILMAZ
|
1989-191
|
2012
|
19
|
Alb.
|
Muhammed Said YEŞİLDAĞ
|
1989-166
|
2010
|
20
|
Alb.
|
Levent ÖZDİLER
|
1989-135
|
2011
|
21
|
Alb.
|
Şenol ZÜMRÜT
|
1989-147
|
2010
|
22
|
Alb.
|
Hasan Hüseyin YÜKSEL
|
1989-150
|
2012
|
23
|
Alb.
|
Yolaç ERDUR
|
1989-28
|
2010
|
24
|
Alb.
|
Sacit SABUNCU
|
1989-64
|
2012
|
25
|
Alb.
|
Bilal BEBİŞ
|
1989-5
|
2012
|
26
|
Alb.
|
Kubilay ÇAKMAK
|
1989-44
|
2011
|
27
|
Alb.
|
Hakan BOZKURT
|
1989-69
|
2011
|
28
|
Alb.
|
Sinan AYDEMİR
|
1989-54
|
2012
|
29
|
Alb.
|
Aytekin DOĞRAMACI
|
1989-36
|
2011
|
30
|
Alb.
|
Ufuk ÖNER
|
1989-58
|
2010
|
31
|
Alb.
|
Behiç KUNAÇ
|
1989-60
|
2011
|
32
|
Alb.
|
Murat ERKURAN
|
1989-102
|
2011
|
33
|
Alb.
|
Zekeriya YALÇIN
|
1989-149
|
2010
|
34
|
Alb.
|
Özden ÇELİK
|
1989-21
|
2008
|
35
|
Alb.
|
Yüksel KOLCU
|
1989-70
|
2012
|
36
|
Alb.
|
Mustafa KARAMAN
|
1989-17
|
2009
|
37
|
Alb.
|
İbrahim ÖZYURT
|
1989-61
|
2012
|
38
|
Alb.
|
Selçuk ŞARDA
|
1989-16
|
2012
|
39
|
Alb.
|
Hüseyin TÜRE
|
1989-36
|
2010
|
40
|
Alb.
|
Fikret Rahmi ATALAY
|
1989-131
|
2012
|
41
|
Alb.
|
Ahmet Levent TEZEL
|
1989-139
|
2012
|
42
|
Alb.
|
Fatih Şemsettin GÖKER
|
1989-118
|
2011
|
43
|
Alb.
|
Ümit KIYAK
|
1989-Top.27
|
2008
|
44
|
Alb.
|
Ahmet KELEŞ
|
1989-Top.88
|
2010
|
45
|
Alb.
|
Caner DEMİRCİ
|
1989-Top.98
|
2012
|
46
|
Alb.
|
Ümit TATAN
|
1989-Top.7
|
2012
|
47
|
Alb.
|
Bilge Tekin ÇAĞLAR
|
1989-P.183
|
2012
|
48
|
Alb.
|
Ziya KARABAY
|
1989-15
|
2011
|
49
|
Alb.
|
Abdülmennan ŞAYAN
|
1989-2
|
2011
|
50
|
Alb.
|
İbrahim Şevki HANCI
|
1989-18
|
2010
|
51
|
Alb.
|
Halil ÇİÇEK
|
1989-33
|
2009
|
52
|
Alb.
|
Sencer AKYEL
|
1989-5
|
2012
|
53
|
Alb.
|
Birol ARSLAN
|
1989-15
|
2012
|
54
|
Alb.
|
Kemal ELVAN
|
1989-35
|
2011
|
55
|
Alb.
|
Necip BALDEMİR
|
1989-6
|
2012
|
56
|
Alb.
|
Seyit TEKİN
|
1990-Asb.1
|
2012
|
57
|
Alb.
|
Güray METE
|
1989-21
|
2012
|
58
|
Alb.
|
Halil İbrahim BÜYÜKBAŞ
|
1989-Asb.5
|
2012
|
59
|
Alb.
|
Fatih KARAGÜLLE
|
1989-Tnk.55
|
2012
|
60
|
Alb.
|
İbrahim GÜLER
|
1989-Mu.31
|
2011
|
61
|
Alb.
|
Mustafa ÖZLÜ
|
1989-P.77
|
2011
|
62
|
Alb.
|
Hakan ALGIN
|
1989-Top.115
|
2012
|
63
|
Alb.
|
Mete DENİZ
|
1989-Top.58
|
2010
|
64
|
Alb.
|
Metin BÜYÜKÇETİN
|
1989-P.200
|
2012
|
65
|
Alb.
|
Zekai KÖKSAL
|
1989-P.194
|
2012
|
66
|
Alb.
|
Gazenfer ELVEREN
|
1989-Tnk.66
|
2012
|
67
|
Alb.
|
Özcan KARA
|
1989-P.169
|
2012
|
68
|
Alb.
|
İsmail ÖZDEMİR
|
1989-7
|
2011
|
69
|
Alb.
|
Fatih DÖNMEZ
|
1989-1
|
2011
|
70
|
Alb.
|
Mustafa Bilgin BİLGENOĞLU
|
1989-20
|
2012
|
71
|
Alb.
|
Selim ALKAN
|
1989-28
|
2012
|
72
|
Alb.
|
Erdal ÖNEY
|
1989-22
|
2012
|
73
|
Alb.
|
Şenol DİLMEN
|
1989-Lv.10
|
2012
|
74
|
Alb.
|
Hakan UYSAL
|
1989-Lv.21
|
2011
|
75
|
Alb.
|
Hüsnü YAŞAR
|
1990-Yd.Lv.5
|
2011
|
76
|
Alb.
|
Ali Erhan YILDIZ
|
1989-Lv.3
|
2012
|
77
|
Alb.
|
Cevat ÖÇAL
|
1989-Ord.24
|
2012
|
78
|
Alb.
|
Birgi Hakan ERTÜRK
|
1989-Top.81
|
2012
|
79
|
Alb.
|
Adnan OCAK
|
1989-Ord.18
|
2011
|
80
|
Alb.
|
Sinan EREN
|
1989-Ord.4
|
2009
|
81
|
Alb.
|
Tayfun TÜRKOĞLU
|
1989-Ord.33
|
2011
|
82
|
Alb.
|
Kadir EĞRİBOYUN
|
1989-Ord.21
|
2012
|
83
|
Alb.
|
Ünal HOŞGÖR
|
1989-Ord.43
|
2011
|
84
|
Alb.
|
Öztürk KORKMAZ
|
1989-Ord.25
|
2010
|
85
|
Alb.
|
Serdar ALTINTAŞ
|
1989-Ord.3
|
2009
|
86
|
Alb.
|
Atila ÖZTÜRK
|
1989-P.182
|
2009
|
87
|
Alb.
|
Atila ŞEN
|
1989-P.152
|
2010
|
88
|
Alb.
|
Mehmet Kamil ALTAN
|
1989-8
|
2011
|
89
|
Alb.
|
Ufuk BOZKURT
|
1989-P.13
|
2011
|
90
|
Alb.
|
Tunç COŞGUN
|
1989-P.81
|
2009
|
91
|
Alb.
|
Ayhan URCAN
|
1989-Asb.Ulş.4
|
2012
|
92
|
Alb.
|
Halil İbrahim GÖRKEM
|
1989-P.160
|
2012
|
93
|
Alb.
|
Taner KARAKÇI
|
1989-P.223
|
2012
|
94
|
Alb.
|
Mustafa Uğur ALICIOĞLU
|
1989-P.58
|
2012
|
95
|
Alb.
|
Rafet YALÇIN
|
1989-18
|
2012
|
96
|
Alb.
|
Gökhan PARLAKTAŞ
|
1989-19
|
2012
|
97
|
Alb.
|
Mustafa ZORAL
|
1991-5
|
2012
|
98
|
Alb.
|
Mehmet Tamer AYDIN
|
1991-52
|
2011
|
99
|
Alb.
|
Bekir Engin TATCI
|
1992-Yd.1
|
2012
|
100
|
Alb.
|
Abdullah İlham ERENÇİN
|
1991-7
|
2012
|
101
|
Alb.
|
Mustafa ÜSTÜN
|
1991-Yd.1
|
2011
|
102
|
Alb.
|
Abdulmuttalip DÜRER
|
1989-2
|
2011
|
103
|
Alb.
|
Salih İlker SAYLAM
|
1989-5
|
2011
|
104
|
Alb.
|
Hüseyin AKIŞ
|
1989-Asb.4
|
2011
|
105
|
Alb.
|
Semih AKAR
|
1989-1
|
2011
|
106
|
Alb.
|
Recep CÖMERT
|
1989-2
|
2011
|
107
|
Alb.
|
İlkay ATAY
|
1990-Yd.1
|
2011
|
108
|
Alb.
|
Yemini Erdem GÜL
|
1990-Yd.2
|
2011
|
109
|
Alb.
|
Mehmet ATASEVER
|
1989-2
|
2011
|
110
|
Alb.
|
Adem YILMAZ
|
1989-2
|
2012
|
111
|
Alb.
|
Özgür TEKASLAN
|
1989-3
|
2009
|
112
|
Alb.
|
Akın ÇAĞLAR
|
1990-Yd.2
|
2012
|
113
|
Alb.
|
Hakkı GÜNDÜZ
|
1989-2
|
2012
|
114
|
Alb.
|
Faik Metin ÇELİKKALEM
|
1990-Yd.1
|
2012
|
115
|
Alb.
|
Yaşar Tuncer BAYSER
|
1989-3
|
2012
|
116
|
Alb.
|
Naci KARAKOÇ
|
1989-2
|
2012
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
|
SIRA
|
RÜTBE
|
ADI VE SOYADI
|
SİCİL NU.
|
NASBI
|
1
|
Alb.
|
Mustafa Turhan ECEVİT
|
1989-6429
|
2011
|
2
|
Alb.
|
Hasan ÇANKAYA
|
1989-6464
|
2011
|
3
|
Alb.
|
Ercan KİREÇTEPE
|
1989-6395
|
2011
|
4
|
Alb.
|
Korkut ŞEN
|
1989-6480
|
2010
|
5
|
Alb.
|
Hakan TOLUNGÜÇ
|
1989-6397
|
2012
|
6
|
Alb.
|
İlyas GÜLTAŞ
|
1989-6401
|
2012
|
7
|
Alb.
|
Gürol AKIN
|
1989-6412
|
2012
|
8
|
Alb.
|
Mustafa KARADENİZ
|
1989-6389
|
2010
|
9
|
Alb.
|
Aydin SAĞLAM
|
1989-6371
|
2010
|
10
|
Alb.
|
Gökhan GÖKTAŞ
|
1989-6489
|
2012
|
11
|
Alb.
|
Savaş TUNCER
|
1989-6430
|
2012
|
12
|
Alb.
|
Kağan ERKARA
|
1989-6427
|
2011
|
13
|
Alb.
|
Murat GÖRGÜN
|
1989-6368
|
2012
|
14
|
Alb.
|
Oktay ŞERİFOĞLU
|
1989-6447
|
2012
|
15
|
Alb.
|
Halil TEMELLİ
|
1989-6455
|
2012
|
16
|
Alb.
|
Metin TURHAN
|
1989-0005
|
2011
|
17
|
Alb.
|
Levent CANDAN
|
1989-6396
|
2010
|
18
|
Alb.
|
Ali ŞAHİN
|
1989-6478
|
2012
|
19
|
Alb.
|
Mehmet EKİN
|
1989-6413
|
2010
|
20
|
Alb.
|
Mete TEZ
|
1992-0012
|
2009
|
21
|
Alb.
|
Duygu TEZ
|
1991-0009
|
2009
|
22
|
Alb.
|
Ayhan BALIKÇI
|
1990-0010
|
2012
|
23
|
Alb.
|
Saltuk TARHAN
|
1990-0008
|
2010
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
|
SIRA
|
RÜTBE
|
ADI VE SOYADI
|
SİCİL NU.
|
NASBI
|
1
|
Alb.
|
Selim KARSAVURANOĞLU
|
1989-H-136
|
2011
|
2
|
Alb.
|
Osman Sezai GÖK
|
1989-H-79
|
2012
|
3
|
Alb.
|
Mehmet TEZCAN
|
1989-H-170
|
2012
|
4
|
Alb.
|
Barış SAYIN
|
1989-H-69
|
2012
|
5
|
Alb.
|
Bülent BİCAN
|
1989-A-8
|
2012
|
6
|
Alb.
|
Birol CİVELEK
|
1989-H-65
|
2012
|
7
|
Alb.
|
Ali İNCİ
|
1989-H-12
|
2012
|
8
|
Alb.
|
Alper SEÇKİN
|
1989-H-164
|
2012
|
9
|
Alb.
|
İsmail ÖREN
|
1989-H-131
|
2012
|
10
|
Alb.
|
Ahmet KILIÇ
|
1989-A-2
|
2012
|
11
|
Alb.
|
Hakan GÖKMEN
|
1989-H-128
|
2011
|
12
|
Alb.
|
Aziz DEMİREL
|
1989-H-109
|
2012
|
13
|
Alb.
|
Cengiz UYSAL
|
1989-H-142
|
2011
|
14
|
Alb.
|
Hakan ZEREN
|
1989-H-122
|
2012
|
15
|
Alb.
|
Aziz Kasım KAPTAN
|
1989-A-1
|
2009
|
16
|
Alb.
|
Yaşar ÖZDEMİR
|
1990-Y-3
|
2011
|
17
|
Alb.
|
Kemal ÖZKAN
|
1989-H-160
|
2012
|
18
|
Alb.
|
Mehmet Ali AL
|
1990-Y-3
|
2012
|
19
|
Alb.
|
Alparslan ÇONGARLI
|
1990-Y-1
|
2012
|
20
|
Alb.
|
Mustafa Kemal AKKUŞ
|
1991-F-33
|
2012
|
S.NO
|
RÜTBESİ
|
ADI VE SOYADI
|
SİCİL NO.
|
1
|
TUĞG.
|
METİN TOKEL
|
Top.1983-70
|
2
|
KUR.ALB.
|
MUAMMER ALPER
|
1987-143
|
3
|
KUR.ALB.
|
ALTAN ER
|
1990-Top.112
|
4
|
KUR.ALB.
|
İSMAİL ŞANLI
|
1988-1
|
5
|
KUR.ALB.
|
ZORLU TOPALOĞLU
|
1985-16
|
6
|
KUR.ALB.
|
RASİM YALDIZ
|
1985-33
|
7
|
KUR.ALB.
|
MEHMET ÖZEREN
|
1989-59
|
8
|
KUR.ALB.
|
ÖZKAN ULUTAŞ
|
1989-62
|
9
|
KUR.ALB.
|
SELÇUK YAVUZ
|
1990-33
|
10
|
KUR.ALB.
|
SAMİ YÜKSEL
|
1988-18
|
11
|
KUR.ALB.
|
MAHMUT ALTUN
|
1989-118
|
12
|
KUR.ALB.
|
TUNCAY ALTUĞ
|
1988-3
|
13
|
KUR.ALB.
|
MUSTAFA ERKAL KUZUOĞLU
|
1989-94
|
14
|
KUR.ALB.
|
ERSİN KAYA
|
1989-Top.41
|
15
|
KUR.ALB.
|
TANER UYSAL
|
1988-39
|
16
|
KUR.ALB.
|
TANER SAĞIROĞLU
|
1990-8
|
17
|
KUR.ALB.
|
ÖZDEMİR ŞAN
|
1985-86
|
18
|
KUR.ALB.
|
ALPER ESER
|
1989-48
|
19
|
P.ALB.
|
MEHMET KİP
|
1987-209
|
20
|
P.ALB.
|
TAMER ATAY
|
1988-52
|
21
|
P.ALB.
|
DAVUT ALA
|
1991-29
|
22
|
P.ALB.
|
HAKAN ÖZTEKİN
|
1991-4
|
23
|
P.ALB.
|
KEMAL KIRIŞ
|
1989-258
|
24
|
P.ALB.
|
AYDOĞAN BUDAKÇI
|
1986-67
|
25
|
P.ALB.
|
HAKAN YİĞİTTÜRK
|
1987-168
|
26
|
P.ALB.
|
MUSTAFA BARUT
|
1988-228
|
27
|
P.ALB.
|
ERSİN ALTAY
|
1988-56
|
28
|
TNK.ALB.
|
ENGİN CANDAŞ
|
1988-28
|
29
|
TNK.ALB.
|
UĞUR BÜLEND ACARBAY
|
1985-38
|
30
|
TOP. ALB.
|
SEBAHATTİN TÜRKER
|
1987-172
|
31
|
TOP.ALB.
|
AHMET İBİŞ
|
1989-66
|
32
|
KR.HVCL.ALB.
|
OSMAN DİRMENCİOĞLU
|
1990-Top.181
|
33
|
İS.ALB.
|
MEHMET RİFAT ALKAN
|
1986-28
|
34
|
MU.ALB.
|
ZAFER YAŞAR CELEP
|
1986-33
|
35
|
ULŞ.ALB.
|
NURETTİN KUTLUYUVA
|
1985-3
|
36
|
BKM.ALB.
|
İSMAİL AMANVERMEZ
|
1986-Ord.4
|
37
|
MÜH.ALB.
|
OSMAN ALP
|
1985-Hrt.2
|
38
|
MLY.ALB.
|
AHMET YÜZBAŞIOĞULLARI
|
1990-3
|
S.NO
|
RÜTBESİ
|
ADI VE SOYADI
|
SİCİL NO.
|
1
|
TUĞA.
|
TAYYAR ERTEM
|
1983-5341
|
2
|
TUĞA.
|
KADİR YILDIZ
|
1984-5582
|
3
|
KUR.ALB.
|
AYHAN TÜRKER KOÇPINAR
|
1991-6697
|
4
|
KUR.ALB.
|
YALÇIN ÖZKÜTÜK
|
1991-6765
|
5
|
KUR.ALB.
|
AYHAN GEDİK
|
1990-6573
|
6
|
KUR.ALB.
|
ŞAFAK DURUER
|
1991-6745
|
7
|
KUR.ALB.
|
YAVUZ KILIÇ
|
1992-6926
|
8
|
KUR.ALB.
|
AYKUT MANİOĞLU
|
1990-6530
|
9
|
KUR.ALB.
|
İLKER ÖZKAN
|
1993-7126
|
10
|
KUR.ALB.
|
MUSTAFA KAYA
|
1992-6907
|
11
|
KUR.ALB.
|
MEHMET CEM OKYAY
|
1990-6576
|
12
|
KUR.ALB.
|
HAKAN ERCAN
|
1992-6957
|
13
|
DZ.ALB.
|
TANER GÜN
|
1988-6171
|
14
|
DZ.İKM.ALB.
|
FİKRET ESİN
|
1988-6181
|
15
|
DZ.MÜH.ALB.
|
RECEP ERDİNÇ YETKİN
|
1991-6692)
|
16
|
DZ.MÜH.ALB.
|
MEHMET SARI
|
1991-6685
|
S.NO
|
RÜTBESİ
|
ADI VE SOYADI
|
SİCİL NO.
|
1
|
KORG.
|
ATİLLA GÜLAN
|
1980-132
|
2
|
TÜMG.
|
MEHMET ÖZLÜ
|
1984-30
|
3
|
TUĞG.
|
REHA UFUK ER
|
1984-40
|
4
|
PLT.KUR.ALB.
|
OĞUZ OKUYUCU
|
1993-4
|
5
|
PLT.KUR.ALB.
|
YAŞAR KADIOĞLU
|
1989-45
|
6
|
PLT.KUR.ALB.
|
FİDAN YÜKSEL
|
1987-16
|
7
|
PLT.KUR.ALB.
|
ÖZKAN EDİP AKGÜLAY
|
1993-128
|
8
|
HV.P.KUR.ALB.
|
NECATİ GÜNDÜZ
|
1989-24
|
9
|
HV.SS.ALB.
|
COŞKUN UÇARCILAR
|
1988-137
|
10
|
HV.KONT.ALB.
|
BEKİR ERDAL ÖZGENÇ
|
1988-23
|
11
|
HV.İSTH.ALB.
|
BÜLENT ÇETİN
|
1991-110
|
12
|
HV.UÇB.ALB.
|
GÜRHAN ERGÜRHAN
|
1991-104
|
13
|
HV.İKM.ALB.
|
SADIK UYGUR
|
1992-241
© Tüm hakları saklıdır.