Yaş seksen daha çok erken

Yeni Zelanda ormanlarında yaşayan 111 yaşındaki tuatara* Henry, 40 yıldan sonra sağlıklı bir cinsel yaşam sürebiliyorsa siz neden geri kalasınız?

Henry cinsel organındaki kanserli doku yüzünden, 40 yıl boyunca seksten uzak kalmış. Uzun yıllar eline dişi eli değdirmeyen Henry’nin imdadına bilim adamları yetişmiş ve kanserli hücreyi ameliyatla almışlar, Henry de libidosuna kavuşmuş.

Daha önce hiçbir dişi tuatarayı yanına yaklaştırmayan Henry bu yılın başında kendisi gibi bir tuatara olan Mildred’la flört etmeye başlamış ve 70 yaşındaki eşi Mildred, geçen temmuz ayı ortalarında 12 yumurta üretmiş. Ancak mutlu çift bebeklerinin doğumu için bir yıl beklemek zorunda çünkü tuatara yumurtasının olgunlaşıp çatlaması için 12–16 ay süre geçmesi gerekiyor.

Yalnız ve asabî Henry

• İngiltere’nin South Island Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Henry, Mildred’la tanışmadan önce yaşadığı yalnızlık nedeniyle çok asabiymiş ve saldırgan hareketlerinden dolayı 17 yıl özel bir bölmede misafir edilmiş.

Henry’yi uzun yıllardan beri tanıyan Lindsay Hazley, hayvanat bahçelerinde bundan 25 yıl önce de Henry’nin Mildred’la çöplerinin çatılmak istendiğini ancak ‘asabî’ Henry’nin bunu reddedip, iki kez Mildred’ın kuyruğunu ısırdığını anlatıyor.

Şimdi eşiyle mutlu bir hayat süren Henry, ilerlemiş yaşına rağmen baba olmanın mutluluğunu yaşıyor... Türü gereği Henry gelecek yıla kadar bir daha cinsel ilişkide bulunamayacak ama olsun Henry böyle de mutlu. Bu arada bizim Henry çapkınlık bile yapıyor. Mildred’dan başka üç sevgilisi daha var. Yani bir bakıma çapkın Henry yalnız geçirdiği yılların tadını çıkarıyor. (Mildred duymasın)

Henry’den bana ne

• “Henry yapsın bundan bana ne, ben kendi yoluma bakarım” demeyin; bilim adamları tıpkı Henry gibi “yaşı ilerlemiş kişiler sağlıklı bir cinsel hayat sürebilir” tezini savunuyor.

Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü profesörlerinin, yaşları 57 ila 85 arasında değişen 1 550 kadın ve 1 455 erkek denek üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, 80’li yaşlarda bile kadın ve erkeklerin mutlu ve sağlıklı bir cinsel hayat sürdürebilmesi mümkün.

Araştırmayı yürüten Prof. Edward Laumann, sağlıklı insanların, hayatlarının büyük bir bölümünde ‘tatmin edici’ bir cinsel hayat sürebileceklerini belirterek “Elbette ki yıllar geçtikçe karşılarına, cinsellikten aldıkları hazzı engelleyecek etkenler çıkacaktır, ancak ‘yaş’ bu engeller arasında değil. Örneğin şeker hastalığı ya da yüksek tansiyon cinsel hayatınıza sekte vurabilir ancak ilerlemiş yaşın cinsel hayata doğrudan bir etkisi yok” şeklinde konuşuyor.

Cinsellik yaşam kalitesini etkiler

• Sağlıklı bir cinsel hayatın kişilerin yaşam kalitesinde büyük rol oynadığını belirten Laumann, “Yaşlı insanlar için de bu geçerli. Yaşları ilerleyen insanların da aktif ve sağlıklı bir seks hayatı olabilir” şeklinde konuştu.

ABD’nin prestijli akademik dergilerinden biri olan ‘The Journal of Sexual Medicine’da yayımlanan araştırmayla ilgili olarak, New York Üniversitesi Langone Sağlık Birimi direktörü Dr. Virginia Sadock şunları söylüyor: “Önemli olan ne kadar yaşlı olduğunuz değil ne kadar sağlıklı olduğunuz. Hastalıklar ve düzenli alınan ilaçlar, kişilerin cinsel hayatlarında olumsuz etki yaratır. Bunun yaşla doğrudan bir ilişkisi yok.”

Alkol erkekleri etkilemez:

• Önceki yıllarda cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçiren kadınlarda cinsel ilişki sırasında yaşanan acı dört katına çıkıyor.

• Daha önce cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirmiş erkekler ise, sağlıklı hemcinslerine göre cinsel ilişkiden beş kat daha az keyif alıyorlar.

• İleri yaşlardaki kadın ve erkeklerde görülen cinsel fonksiyon bozukluklarının önde gelen nedeni idrar yolunda meydana gelen hastalıklar.

• Ruh sağlığının cinsellikle doğrudan ilişkisi var. Ruh sağlığı yerinde olmayan insanlar cinsellikten de zevk alamıyor.

• Özellikle erkeklerin, ilişkilerinde yaşadıkları problemler cinsel hayatlarına da yansıyor. Mutlu ilişkisi olanlar, cinsel hayatlarında da mutluluğu yakalıyor.

• Günlük alkol tüketimi kadınların cinsellikle ilgilerini ve ilişki sırasında aldıkları hazzı artırırken, erkeklerde alkolün böyle bir etkisi görülmüyor.

Mutlu seksin yolu sağlıklı kalpten geçer

• Henry Mildred’a ne kadar aşık bilinmez ancak kalbin aşkla bağlantılı bir organ olduğu tevatür olabilirse de, cinsellikle bağlantısı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Yapılan araştırmalar, sağlıklı bir kalbe giden yolun sağlıklı bir cinsel hayattan geçtiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar kişilerin kaç yaşında olursa olsun kardiyo-vasküler hastalıklardan arınmış bir kalbe sahip olmak için düzenli bir cinsel hayat sürmeleri gerektiğinde hemfikir, çünkü düzenli bir cinsel hayatın düzenli egzersiz yapmakla eşdeğer olduğunu düşünüyorlar. Öte yandan bu, çift yönlü işleyen bir mekanizma; yani sağlıklı bir cinsel hayat sürmek için sağlıklı bir kalbe ihtiyacımız var.

Dr. Sheryl Walters, NaturalNews dergisinde yayınlanan yazısında kalp sağlığıyla cinsel yaşam arasındaki dengeyi ortaya koyuyor: “Sağlıklı bir cinsel yaşam için, sağlıklı bir kalp lazım. Hastalıklı bir kalp cinsellikte başarılı olmamaz. Cinsel açıdan aktif olan bir insanın kalp ritmi de düzene girer. Aynı zamanda sağlıklı bir kalp ve kalp ritmi için, de sağlıklı bir cinsel hayat gerekli. İyi çalışmayan bir kalp yatak odasında da bir işimize yaramaz.”

• Dr. Walters’ın kalp hastalıklarından uzak durmak ve sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek için önerileri ise şöyle:

• Yeterli ve düzenli egzersiz yapmak

• Stresten arınmaya yardımcı olan aktivitelere yönelmek. Bu aktiviteler yüksek tansiyon sorunları için de birebir.

• Kırmızı et gibi kolesterol oranı yüksek yiyeceklerden uzak durarak cinsel organlarımızdan biri olan ‘aşk organımız’ kalbimizi yormamak.

• Yeşil sebze meyveleri bolca tüketmek...

• Geçmişte bizi üzen kişileri affetmek ve daha bağışlayıcı ve hoşgörülü bir üslup edinmek ve böylece ruhsal açıdan da sağlıklı kalmak mümkün...

Görünen o ki bilim adamları yine tabuları yıkacak bir araştırma ortaya koyuyorlar. Böylece ‘yaşın yetmiş, işin bitmiş’ lafı da tarihe karışıyor. Ne kadar yaşlanırsanız yaşlanın, eğer ciddi bir sağlık probleminiz yoksa ister 70 yaşında olun ister 80 yaşında, sağlıklı bir cinsel hayat sürmeniz mümkün.

Tüm bunlar da Henry’nin 111 yaşında yakaladığı cinsel mutluluğu açıklıyor. Çünkü Henry hayatı boyunca alkol ve sigara kullanmamış; belki hiç yoga da yapmamış ama hayvanat bahçesi yetkilileri, kanseri yenen Henry’nin sağlığının son derece yerinde olduğunu söylüyorlar.

Yalnız geçirdiği zamanlarda ufak bir depresyon geçirmiş ve o yıllarda şimdiki eşi Mildred’ı da reddetmiş ve şu an ruh sağlıyla ilgili de hiç bir problemi yok. Hal böyle olunca Henry ve Mildred gibi sağlıklı ancak ‘yaşı ilerlemiş’ kadın ve erkeklerin mutlu bir cinsel yaşam sürmelerinin önünde hiçbir engel yok.

Bizden söylemesi...

(*) Yeni Zelanda’ya özgü kertenkeleye benzeyen ve diğer sürüngenlerle kıyaslandığında oldukça uzun ömürlü olan sürüngenlerin ortak adı... ‘Yaşayan fosil’ olarak da bilinen tuataralar 225 milyon yıldan beri dünya yüzeyinde bulunuyor.