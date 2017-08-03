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YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı değişti

03 Ağustos 2017 10:57

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı değişti. Bir üst rütbeye terfie ttirilen komutanların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirildi.

Rütbe bekleme süresini tamamlayan Orgeneral Ümit Dündar'ın görev süresi 1 yıl uzatılırken, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Atilla Gülan'ın Orgeneralliğe terfi ettirilerek görevi aldığı tarihten geçerli olmak üzere  Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak atanması uygun görüldüğü belirtildi.

Kararda "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30, 34, 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri gereğince, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 4 general, 2 amiral ve 61 albayın, 30 Ağustos 2017'den geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

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