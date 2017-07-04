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Sağlık

Yaş ilerledikçe çocuk sahibi olamamak erkekler için de geçerli

Yapılan araştırma, 19 bin tüp bebek tedavisi vakası incelenerek gerçekleştirildi

04 Temmuz 2017 00:02

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, yaş ilerledikçe çocuk sahibi olma olasılığının azalmasının, sanılan aksine sadece kadınlar değil erkekler için de geçerli olduğunu ortaya koydu.

Beth Israel Deaconess Medical Center tarafından yapılan araştırma, Boston Eyaleti’ndeki 19 bin tüp bebek tedavisi vakası incelenerek gerçekleştirildi.

Guardian gazetesinin haberine göre araştırma, 30 yaş altındaki kadınların 40 ila 42 yaş arasındaki erkeklerle birlikteliklerinde hamile kalma olasılığının, 30 ila 35 yaş arasındaki erkeklerle birlikteliklerindeki hamilelik olasılığından yüzde 46 daha az olduğunu gösterdi. Bu oran, kadının yaşı ilerledikçe düşüyor. 40 yaşının üzerindeki kadınlar içinse hamilelik şansı bakımından erkeğin yaşı önem taşımıyor.

Diğer yandan 35-40 yaş arasındaki kadınların, kendilerinden daha genç erkeklerle birlikteliği de hamilelik olasılığını artırıyor. Araştırmaya göre, 35-40 yaş arasındaki kadınların, 30-35 yaş arasındaki erkeklerle birlikteliklerinden hamile kalma olasılığı yüzde 54. Bu oran, aynı yaş grubundaki kadınların partnerlerinin 30 yaş altında olması durumundaysa yüzde 70’e yükseliyor. Sonuçlar, hamilelik açısından kadının yaşının hâlâ en önemli etken olduğunu gösteriyor. Ancak genç kadınların birlikte oldukları erkeklerin yaşlarının yüksekliği, hamilelik olasılığını azaltıyor.

Araştırmanın sonuçlarını Guardian’a değerlendiren Southampton Üniversitesi’nden kadın hastalıkları ve doğum bilimi profesörü Nick Macklon, sonuçların kadınlara, erkekleri çocuk yapmakla ilgili cesaretlendirme konusunda yardım edebileceğini söyledi: “Bu araştırma kadınlara, erkek partnerlerini, ellerini çabuk tutmalarıyla ilgili cesaretlendirmeye yardımcı olabilir. Birçok çalışmadan biliyoruz ki, kadınların daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olmasının nedenlerinden biri de, erkeklerin bazen çocuk fikrini desteklemede yavaş kalmasıdır. Bu çalışma bize şunu gösteriyor; eğer iki kişi olumsuz bir durumla karşılaşmışsa bu durumdan ikisi birden sorumludur. Mesele sadece kadının yaşına indirgenemez”. (BBC Türkçe)

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