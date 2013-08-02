'YAŞ'ta Kalyoncu krizi aşıldı; bazı terfiler kesinleşti'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yeni komuta kademesini belirleyecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ), ikinci gün çalışmalarını tamamladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında sabah saatlerinde Genelkurmay Karargâhı’nda toplanan şurada, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alındı. Toplantıda, yaş haddinden emekli olacak Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu'nun (65) yerine gelmesi beklenen Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu'na soğuk baktığı öne sürülen Başbakan Erdoğan'ın bu isim konusunda ikna edildiği ve bazı generallerinin de terfilerinin kesinleştiği öne sürüldü.

Kıvrıkoğlu emekli olacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunulduktan sonra yarın kamuoyuna açıklanması beklenen YAŞ kararlarıyla ilgili kulislerden sızan en net bilgi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun (65) yaş haddinden emekliye ayrılacak olması… Kıvrıkoğlu’nun yerine, daha önce hükümetin çekince koydu iddia edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun getirilmesi bekleniyor. Kara Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılan Kalyoncu’nun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in emekli olmasının ardından 2015’te bu göreve getirilmesi bekleniyor.

Kalyoncu yerine iki aday

Kalyoncu’dan boşalacak Jandarma Genel Komutanlığı koltuğu için ise, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Servet Yörük ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın adı geçiyor. Yörük ve Akar’dan Jandarma Genel Komutanlığı’na getirilecek olan ismin, 2015’te Kara Kuvvetleri Komutanı, 2017’de de Genelkurmay Başkanı olması bekleniyor.

'Hava' ve 'Deniz'de belirsizlik

Hava ve Deniz Kuvvetleri’ndeki yeni komuta kademesinin durumu ise belirsizliğini koruyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten’in görev süresinin bir yıl uzatılması söz konusu… Erten’in emekli edilmesi halindeyse, Korgenerallikten Orgeneralliğe terfi ettirilen Eskişehir 1. Hava Taktik Üs Komutanı Abidin Ünal yeni Hava Kuvvetleri Komutanı olacak. Bu durumda, Korgeneral Akın Öztürk’de orgeneralliğe terfi ederek Harp Akademileri’nin başına geçecek. Erten’in görevinin uzatılması halinde ise, Ünal Harp Akademileri Komutanı olacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel’in de görevi bir yıl uzatılabilir. Bu durumda, koramirallikten oramiralliğe terfi ettirilen ve YAŞ öncesinde Donanma Komutanlığı’nı vekaleten yürüten Bülent Bostanoğlu, bu göreve asaleten atanarak gelecek yıl Deniz Kuvvetleri’nin başına geçebilir. Bilgel’in emekli edilmesi halinde ise, Bostanoğlu yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak.

‘Bazı terfiler kesinleşti’

Öte yandan, toplantının ikinci gününde bazı general ve amirallerin terfilerinin kesinleştiği öne sürüldü. CNN Türk televizyonun haberine göre, Kara Kuvvetleri’nde Korgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri’nde Koramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri’nde Korgeneral Abidin Ünal’ın orgeneral rütbesine terfilerinin kesinlik kazandı. Kara Kuvvetleri’nde orgeneral rütbesine terfi edecek ikinci ismin ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral Ümit Dündar olması ihtimali ağırlık kazandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten’ın emekliye ayrılması durumunda da, Korgeneral Akın Öztürk de orgeneralliğe terfi ederek Harp Akademileri Komutanı olacak.

Çankaya’da iftar yemeği

Şuraya katılan üyeler akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde vereceği iftarda yeniden bir araya gelecek. YAŞ toplantısında alınan kararların yarınki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Gül'ün onayına sunulması, sonrasında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.