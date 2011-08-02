-YAŞ, İKİNCİ GÜN ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ikinci gün çalışmalarını tamamladı. Şura, sabah Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genelkurmay Karargahında toplandı. Başbakan Erdoğan, öğle saatlerinde toplantıdan ayrılarak Başbakanlık Merkez Bina'ya gitti. Daha sonra Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da karargahtan ayrılarak makamına geçti. Komutanlar ise karargahta kalmaya devam etti. Toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şurada, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor. YAŞ toplantısında alınan kararların 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.