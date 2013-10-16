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Yaşam

Bakanlık, yaş farkı olan çiftlerin evlenmesini önlemeyi düşünüyor

Çelik, çiftler arasında ciddi yaş farkı olan evliliklerin normal olmadığını savundu

16 Ekim 2013 20:03

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “İstismar alanlarını takip ediyoruz.” dedi. Kurban Bayramı’nı Bursa’da geçiren Çelik, Doğu Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin “Yaş farkı olan eşlerle ilgili açıklamanız vardı?” şeklindeki hatırlatması üzerine Çelik, “Bu da bize iletilen temel istismar alanlarından bir tanesi. 80 veya 90 yaşındaki bir insan ile 30-35 yaşındaki insanın evliliğinin çok normal olmaması gerek.” dedi.
Zaman'da yer alan habere göre, bayramı Bursa’da geçiren Faruk Çelik, Doğu Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin “Yaş farkı olan eşlerle ilgili açıklamanız vardı. Bir değerlendirme yapar mısınız?” şeklindeki sorusu üzerine Çelik, “Bizim sosyal güvenlikte istismar alanları var. O istismar alanlarına dönük bir anekdot. Bu istismar alanlarını önleme konusunda bir hayli mesafe aldık. Hem kayıt dışılık anlamında hem istismar alanındaki sıkıntıları ortadan kaldırma konusunda büyük mesafeler aldık. Bu da bize iletilen temel istismar alanlarından bir tanesi. 80 veya 90 yaşındaki bir insan ile 30-35 yaşındaki insanın evliliğinin çok normal olmaması gerek. Burada benzer hususlar, sosyal güvenlik alanında yoğun yaşanıyor.” dedi.

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