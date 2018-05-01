Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/RİZE (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın, 2,32 lira taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi ile kilo başına toplam 2,45 lira olarak açıkladığı yaş çay taban fiyatı üreticiyi memnun etti.

Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, açıklanan yaş çay taban fiyatının üreticilerin beklentilerine yakın olduğunu belirtti. Mavi, “Biz 2.5 lira taban fiyat beklerken fiyat 2.45 lira oldu. Bu da bizi tatmin eden bir fiyat oldu. Üreticiler şu anda fiyattan memnun. Bu yıl özel sektör de iyi fiyata çay alacaktır. Çay rekoltesi düşük olacağı için özel sektör kuruluşları devletin açıkladığı 2.45 liranın üzerinde 2.60-2.70 civarı çay alabilir. Hükümetin açıkladığı taban fiyat bizi memnun etmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Çay üreticileri de fiyattan memnun olduklarını belirtti. Bazı üreticiler ise fiyatın biraz daha yüksek verilmesi gerektiğini savundu.

TİCARET BORSASI BAŞKANI: KURU ÇAYA DA ZAM YAPILMALI

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay taban fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede son 7-8 yılda enflasyon oranında yaş çaya fiyat artışı verildiğini hatırlatan Erdoğan bu yıl enflasyon oranı üzerinde çaya yüzde 16 zam verildiğini söyledi. Erdoğan, şöyle dedi:

“Bu artış çayla ilgili herkesi memnun etti. Ben vatandaşların yüzde yüz memnun olduğuna inanıyorum. Ama bunun üretilip bir de pazara sunulması var. Sanayicisinden, pazarlamacısına ve müstahsiline kadar bütün alanda herkesin memnun olması için eş değer bir kuru çay zammının da uygulanması gerektiğini inanıyorum. Özel sektör çay firmaları ‘çaya zam yapsın’ deniyor ama Çaykur sektörün lokomotifi bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Çaykur zam yapmadan hiçbir özel sektör kuruluşu kuru çaya zam yapamaz. Biz yaş çaya verilen oranda zammın kuru çaya da muhakkak gelmesini talep ediyoruz. Bu zam olmazsa sektörün sürdürülebilirliği olmaz. Her dönem özel sektör kuruluşları yaş çayı ucuza alıyor konuşmaları oluyor. Ancak 2-3 yıldır özel sektör toparlandı. Ama dengenin tutulması için yaş çaya zam yapıldığında kuru çaya da zam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yaş çaya verilen zammın yarattığı memnuniyet kalite olarak bizi destekleyecektir. Bu yıl özel sektör ve Çaykur daha kaliteli çay üretecektir. Sektörün sürdürülebilir olması için tabana gelen fiyat farkının tavana doğru da yansıtılması gerektiğini düşünüyorum.”

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