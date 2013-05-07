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Ekonomi

Yaş çay alım fiyatı açıklandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2013 yılı yaş çay alım fiyatını 1 lira 23 kuruş, destekleme primini 12 kuruş olmak üzere toplam 1 lira 35 kuruş olarak açıkladı

07 Mayıs 2013 18:53

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 'Yüzde 12'lik bir artışla 1,23 lira fiyat, 12 kuruş da destekleme primi olmak üzere toplam 1,35 lira, yani 135 kuruştan bu sene alım yapacağız' dedi.

Bakan Eker, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen 2013 yılı yaş çay sezonu açılış toplantısında yaptığı konuşmada, 2013 yılı için yaş çay alımlarının tamamını sağlayacak, parasını zamanında ödeyecek şekilde her türlü hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Yaş çayı geçen yıl, 12 kuruşu destekleme primi olmaz üzere 122 kuruştan aldıklarını ifade eden Eker, şunları söyledi:

'2013 yılı fiyatını belirlerken birkaç kritere bakıyoruz. 2012 yılı TÜFE ortalamasına baktığımızda yüzde 6,22'lik bir artış var. Maliyet hesabına bakığımızda, yani 2012 yılında 1 kilogram yaş çayın maliyeti, 2013 yılında ne kadar artış gösterdi ona bakığımızda yüzde 7'lik bir artış var. Biz çay bitkisine verdiğimiz önem, değer sebebiyle enflasyonun 6 puan üzerinde bir artış öngördük. Yüzde 12'lik bir artışla 1,23 lira fiyat, 12 kuruş da destekleme primi olmak üzere toplam 1,35 lira, yani 135 kuruştan bu sene alım yapacağız.'

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