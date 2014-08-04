YAŞ başlıyor; Balyoz ve Ergenekon sanığı komutanlar terfi sırasında

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında 192 general ve amiralin durumu değerlendirilecek. Balyoz, Ergenekon ve Askeri casusluk davalarında yargılanan komutanların terfi ettirilmeleri beklenmiyor. Jandarma Genel Komutanı Yörük'ün görev süresinin bir yıl uzatılacağı konuşuluyor. Direğinden Türk bayrağı indirilen komutanlık lağvediliyor.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. YAŞ'ın ağustos ayı olağan toplantısına Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, kuvvet komutanları, ordu komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı, harp akademileri EDOK ve donanma komutanı katılacak. Şura toplantısı, 6 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra açıklanacak.

Ercan Sarıkaya’nın Radikal’deki haberine göre, YAŞ toplantısında, 192 General ve Amiralin bir üst rütbeye terfisi ile emeklilik ve rütbe bekleme sürelerinin uzatılması karara bağlanacak. YAŞ’ta her yıl 120 civarında general ve amiralin durumunu görüşülürken, bu yıl yasada yapılan değişiklik uyarınca, bulundukları rütbede 3 ve 4 yılını dolduran general ve amirallerin tümünü değerlendirilecek. Generalliğe terfi edecek Albaylar da, bu rütbede 4 ve 5 yılını tamamlayanlar arasından seçilecek.

Yörük’e uzatma, Ataman emekli

YAŞ toplantısında bir sürpriz olmaz ise komuta kademesinde değişiklik beklenmiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk göreve devam edecek. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük ile Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman’ın görev süreleri doluyor. Yörük’ün görev süresinin bir yıl uzatılacağı öne sürülürken Aman’ın ise emekli edileceği konuşuluyor.

Birinci Ordu’ya Abdullah Atay

Kara Kuvvetleri'nde boşalacak 2 orgeneral kadrosu için 10 aday var. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş’un görev süresi dolduğu için emekli edilmesi yerine ise Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay'ın getirilmesi, 2. Ordu Komutanı Galip Mendi'nin Ege Ordu veya EDOK Komutanlığı'na atanması bekleniyor.

Bayrak indirilen komutanlık lağvediliyor

Bu Şura’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı için yeni bir yapılanmaya gidilmesi de bekleniyor. Özellikle PKK ile mücadele döneminde sınır ötesi operasyonların yürütüldüğü komutanlık olan ve direkten Türk bayrağının indirilmesiyle tartışılan Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvvet Komutanlığı lağvediliyor. Bu karar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Eskişehir merkezli 1. Hava Kuvvet Komutanlığı ve Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’nın tüm faaliyetlerinin Eskişehir’de faaliyet gösterecek yeni komutanlığa devredilmesi öngörülüyor. Korgenerallikten orgeneralliğe bu şurada terfi alacak komutanın yeni oluşturulacak komutanlığın başına gelmesi bekleniyor.

O komutan terfi sırasında

Lağvedileceği konuşulan ve bayrak krizi ile gündeme gelen Diyarbakır’daki 2. Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Nejat Bilgin terfi bekleyen komutanlardan biri. Orgeneralliğe terfi sırasında ikinci sırada yer alan Bilgin’in orgeneralliğe terfi olasılığı düşük olarak değerlendiriliyor. Bilgin’in 2. Hava Kuvveti’ni teslim aldığı Korgeneral Veysi Ağar, orgeneralliğe terfi edilmeyerek emekli edilmişti. Ağar’ın, Uludere’de 34 kişinin bombalanması nedeniyle terfi almadığı ileri sürülmüştü. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda orgeneralliğe terfi eden komutanın 2015-2017 arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olacağı değerlendiriliyor.

Balyoz ve Ergenekon sanıkları terfi edemeyecek

Balyoz ve Ergenekon ve Askeri Casusluk davalarında yargılanan 14 general davaları sürdüğü için terfi alamayacaklar. Askeri Casusluk davası kapsamında bir süre tutuklu bulunan Koramiral Veysel Kösele ile Ergenekon davası kapsamında bir süre tutuklu kalan Tümamiral Hıfzı Çubuklu’nun yanı sıra, Tümg. Gürbüz Kaya, Kora. Deniz Cora, Tüma. Ahmet Sinan Ertuğrul, Tuğa. Abdullah Gavremoğlu, Tuğa. Şafak Yürekli, Tuğa. Fahri Can Yıldırım, Tuğa. Ali Sadi Ünsal, Korg. Turgut Atman, Tümg. Bülent Kocababuç, Tümg. Ayhan Gümüş, Tuğgeneral Mehmet Eldem ve Tuğgeneral Kubilay Baloğlu’nun terfi etmeleri beklenmiyor. Komutanlar isterlerse emekli edilebilecekler.

2014 YAŞ toplantısında durumları ele alınacak 192 general ve amiral şöyle:

Kara Kuvvvetleri Komutanlığı

ORGENERALLER: Yalçın Ataman, Servet Yörük, Abdullah Atay, Ahmet Turmuş

KORGENERALLER: Adem Hududi (Temditli) Abdullah Recep, Kamil Başoğlu, Kenan Hüsnüoğlu, Orhan Akbaş, Tahir Bekiroğlu, Serdar Savaş, Yıldırım Güvenç, İhsan Uyar, Alaeddin Örsal,

TÜMGENERALLER: Cumali Çetinkaya (Temditli) Taner Düvenci (Temditli) Fahri Kır (Temditli) Tarık Özkut (Temditli) Muharrem Yavaş (Temditli) İbrahim Yılmaz, Şenol Alparslan, Yılmaz Uyar, Uğur Tarçın, Tayfun Özden, Faruk Şengün, Metin Temel, Şeref Öngay, Sadık Çelikörs, Metin Gürak, Salih Ulusoy, Hıfzı Çubuklu, Yavuz Türkgenci, Tayyar Süngü, İshak Ceylan, Erdoğan Akyol, Mete Salt, Bahadır Köse, Mustafa Özsoy, Göktürk Gökbayrak, İlhan Bölük, Doğan İnce, İlyas Bozkurt

TUĞGENERALLER: Ali Rıza Kuğu (Temditli), Orhan Çınar (Temditli), İsmail Gümüştekin (Temditli), İsmail Hakkı Önder (Temditli), Necdet Yatgın (Temditli), Mehmet Kaya (Temditli), Metin Keşap (Temditli), Yücel Karauz (Temditli), Faruk Alpaydın (Temditli), Yıldırım Alel (Temditli), Ferhat Özsoy (Temditli), Mustafa Şenol (Temditli), Akif Vurucu (Temditli) Metin Özbek, Muzaffer Sönmez, Mehmet Akyürek, Mustafa Uzun, Hamdi Ergün, Şevki Gençtürk, Mehmet Özoğlu, Atilla Şirin, Memduh Hakbilen, Selim Kahveci, İbrahim Ergin, Sinan Yayla, Mustafa Aysan , Hakan Atınç, Metin Akkaya, Kahraman Güneş, Sevinç Şaşmaz, Abdullah Baysar, Haluk Yıldızdan, Veli Tarakcı, Levent Köse, Kemal Korkmaz, Erkan Atalay, Çağatay Erdoğan, Asım Kocaoğlu, Lokman Ali Yılmaz, Kemal Yeni, Şükrü Eken, Nevzat Taşdeler, Erhan Uzun, Kemal Başak, Mustafa İlter, Bilgehan Saymaz, Mehmet Topçu, Halil Erkek, Orhan Gündüz, Şafak Gök, Mehmet Göktan, Nuri Cankıymaz, Mehmet Karadayı, Mehmet Dişli, Celalettin Bacanlı, Gürsel Yüz, Necdet Tuna, Zeki Gürcan, Necati Tekin, Bedri Usta, Muzaffer Öztosun

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

KORAMİRALLER: Deniz Cora, Veysel Kösele

TÜMAMİRALLER: Sinan Ertuğrul, Kemalettin Gür, Hasan Şükrü Korlu

TUĞAMİRALLER: İskender Yıldırım (Temditli) Faruk Harmancık, Azmi Tosun, Şafak Yürekli, Can Yıldırım, Hasan Doğan, Ali Sadi Ünsal, Şevki Şekerefeli, Mustafa Zeki Uğurlu, Ali Murat Dede, Aydın Şirin, Hasan Nihat Doğan, Muhittin Elgin, Hayrettin İmren, Ahmet Çakır

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

KORGENERALLER: Balyoz Davası’nın Yargıtay’daki temyiz duruşmasına katıldığı gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Komutanı olamadığı öne sürülen Abidin Ünal (Temditli) ile Turgut Atman, Nejat Bilgin, Mehmet Çetin terfi bekliyor.

TÜMGENERALLER: Hüseyin Demirarslan, Nihat Kökmen, Bülent Kocababuç, Ali Demiral, Ayhan Gümüş, Fatih Sert, Cemal Kadıoğlu, Mehmet İrez, Yılmaz Özkaya, Atilla Öztürk

TUĞGENERALLER: Mustafa Avcı (Temditli), Mehmet Argun (Temditli), Tümay Özer (Temditli) İdris Aksoy, Hakan Taşkesen, Mehmet Eldem, Uğur Balkış, Kubilay Baloğlu, Cahit Bakır, İsmail Yalçın, Göksel Kahya, Fethi Alpay, Serdar Gülbaş, Semih Koşucuoğlu, Atilla Darendeli, Murat Semiz, Şaban Umut, Uğur Buldu, Koray Uz, Ahmet Cural , İhsan Özdamar

Jandarma Genel Komutanlığı

KORGENERAL: Osman Eker (Temditli) İbrahim Yaşar

TÜMGENERALLER: Harun Ocaklı (Temditli) İhsan Batı (Temditli) Yusuf Kaya, Ata Kalkan, Ali Lapanta, Arif Çetin

TUĞGENERALLER: Necdet Köse (Temditli) Mustafa Çitil (Temditli) Ali Çardakcı, Salih Karataş, Güray Alpar, Namık Boran, Erhan Patır, Necdet Güngör, Hacı İlbaş, Abdullah Doğan

GATA

TÜMGENERAL: Sadettin Çetiner

TUĞGENERAL VE TUĞAMİRALLER: Mustafa Başbozkurt (Temditli) Hayati Bilgiç (Temditli) Fikret Arpacı, Yusuf Peker, Sıtkı Cebeci, Ufuk Demirkılıç, Polat Eyigün, İbrahim Altınsoy, Sait Bağcı, Cem Tayfun, Levhi Akın

Askeri Yargıtay ve AYİM

TUĞGENERALLER: Hasan Dengiz, Abdullah Arslan