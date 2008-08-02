YAŞ başladı

Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) dört gün sürecek toplantısı, dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda başladı. Anıtkabir Özel Defteri’ni yazdığı yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ülke bütünlüğünün ve milli güvenliğin teminatı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şûranın ilk günü öğleden sonraki çalışmalara katılmadı.

YAŞ’ın ağustos olağan toplantısı dün sabah Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’ndaki Çakmak Salonu’nda başladı. Toplantının gündeminde terfi sırasında bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması, emeklilik işlemlerinin yanı sıra irticai faaliyet ve diğer nedenlerle TSK’dan ihraç edilecek personel konuları yer alıyor.

30 Ağustos’ta emekli olacak olan Orgeneral Büyükanıt ile Orgeneral Koçman, dün son kez YAŞ toplantısına katıldı. Boşalacak iki orgeneralliğe hangi korgenerallerin terfi ettirileceği de toplantıda ele alınıyor. Teamüller gereği Genelkurmay Başkanlığı’na hükümetin teklifi, Cumhurbaşkanı’nın atamasıyla Orgeneral Başbuğ’un getirilmesi bekleniyor.



Cumayı kılmadı

Anıtkabir’deki törenin ardından Orgeneral Koşaner, üyelere öğle yemeği verdi. Erdoğan’ın öğle yemeği nedeniyle cumayı kılmadığı öğrenildi.

Erdoğan, 13.30 sıralarında ayrıldığı tesislerden Subayevleri’ndeki evine geçti ve şûranın öğleden sonraki bölümüne katılmadı. Erdoğan geçen yıl YAŞ çalışmalarının ilk iki gününe başkanlık etmişti. Erdoğan daha önceki yıllarda ise ilk üç günün tüm çalışmalarına katılıyordu. Erdoğan’ın yurt faciası nedeniyle Konya’ya gideceği duyumu alınırken Başbakanlık kaynakları bu bilgiyi doğrulamadı.

Büyükanıt, dün akşam YAŞ üyelerine, Gazi Orduevi’nde bir akşam yemeği verdi. Yemeğe, YAŞ’ın asker üyelerinin katıldığı öğrenildi.



