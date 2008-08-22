YARSAV, hükümeti dava ediyor

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), kamu çalışanlarına ek ödeme yapılmasına ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açmaya hazırlanıyor.



Hakim ve savcıları kapsam dışında tutan kararın iptali için Danıştay nezdinde dava açmaya hazırlanan YARSAV, "Yargıç ve savcılar kapsam dışında tutulmuştur. Aradan geçen zaman dilimindeki refah düzeyi düşüklüğünü yaratan koşullar yargıç ve savcıları da etkilemiştir. Dolayısıyla, ek ödeme kararnamesinin kapsamının belirlenmesine yönelik gerekçeler hukuksal değildir" dedi.



YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, şunları söyledi: "Bakanlar Kurulu'nun, bazı kamu çalışanlarına yönelik ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu karara göre, bazı kamu çalışanlarına belirli oranlarda ek ödeme yapılacaktır. Karar kapsamına bir çok görevli sokulmuş ise de, Başbakanlık Müsteşarı özellikle bu kapsama sokulmayarak, Başbakanlık Müsteşarı maaşına endeksli olarak maaş alan kamu çalışanları kapsam dışında tutulmuştur.



2006 yılında yapılan yasa değişikliği ile yargıç ve savcı maaşları tamamen Başbakanlık Müsteşarına endekslenmiştir. Bu düzenlemeyle 375 sayılı KHK kapsamındaki ödemelerden yargıç ve savcıların yararlanamayacağı hükmü getirilmiştir. Şimdi 375 sayılı KHK kapsamında bu ek ödemeler yapıldığından yargıç ve savcılar kapsam dışında tutulmuştur. 375 sayılı KHK kapsamında olan Başbakanlık Müsteşarına bu karar kapsamında ödemede bulunulmayarak yargıç ve savcılarda böylece kapsam dışına itilmişlerdir. Aradan geçen zaman dilimindeki refah düzeyi düşüklüğünü yaratan koşullar yargıç ve savcıları da etkilemiştir.

Dolayısıyla, ek ödeme kararnamesinin kapsamının belirlenmesine yönelik gerekçeler hukuksal değildir. Bu kararın iptali için en kısa sürede yargıç ve savcıların meslek örgütü olarak YARSAV Danıştay nezdinde iptal davası açacaktır."