YARSAV: 'HSYK seçimlerinden çekilmezseniz cemaat operasyonuna dahil edileceksiniz' tehditi alıyoruz

YARSAV Başkanı Murat Arslan, Ekim ayında yapılacak olan HSYK seçimleri öncesi "Arkadaşlarımıza seçimden çekilmezseniz Cemaate yapılan operasyona siz de dahil edileceksiniz mesajları alıyoruz" diye konuştu.

Hürriyet'e konuşan Arslan, "Kazanmak için giriyoruz ama kaybedeceksek de onurumuzla kaybedeceğiz. Ne cemaatle ne de hükümetle işbirliği yapıyoruz. Bütün amacımız yargı bağımsızlığı. Sloganlarımız da 'ne cemaat ne hükümet, tam bağımsız yargı' ile 'herkes için her zaman hukuk' ve 'bugün mağrur yarın mağdur olmamak için her zaman hukuk' . Dolayısıyla bu seçimi kaybetsek de çok sağlam, muhalif güç olarak ayakta duracağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki hâkim ve savcılar, Ekim ayında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerini belirleyecekler.

Seçimler için daha şimdiden adaylarını açıklamış tek oluşum ise YARSAV.

YARSAV'ın listesi dışında seçimlere yine organize şekilde liste sunması beklenen ise, yargıda birlik platformu olacak. Ancak, yargı çevrelerinde hükümet tarafından desteklendiği konuşulan platform, henüz aday listesini net şekilde ortaya koymadı.

HSYK seçimleri öncesinde konuşan YARSAV Başkanı Murat Arslan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Seçim takviminin 25 Ağustos'tan önce açıklanması gerektiğini belirten Arslan, 5 Ekim'de yapılması gereken seçimlerin tarihinin, Kurban bayramına denk gelmesi nedeniyle 13 Ekim olarak ilan edilmesini beklediklerini söyledi.

'Ne cemaatle, ne de hükümetle...'

Bu seçime kazanmak için girdiklerini vurgulayan Arslan, "Kazanmak için giriyoruz ama kaybedeceksek de onurumuzla kaybedeceğiz. Ne cemaatle ne de hükümetle işbirliği yapıyoruz. Bütün amacımız yargı bağımsızlığı. Sloganlarımız da 'ne cemaat ne hükümet, tam bağımsız yargı' ile 'herkes için her zaman hukuk' ve 'bugün mağrur yarın mağdur olmamak için her zaman hukuk' . Dolayısıyla bu seçimi kaybetsek de çok sağlam, muhalif güç olarak ayakta duracağız" dedi.

Seçim çalışmalarının sosyal medya üzerinden devam ettiğini belirten Arslan, seçimde oy kullanacak 14 bin hakim ve savcıya gönderilmek üzere broşür hazırladıklarını anlattı. Bu broşürlerin pazartesiden itibaren gönderilmeye başlanacağını söyledi. Arslan, adaylarının Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm illerde adliye ziyaretleri yaparak, kendilerini anlattığını açıkladı.

'Seçimden çekilin baskısı yapılıyor'

Yargı kulislerinde "YARSAV'ın cemaat adaylarını HSYK'ya taşıyacağı" söylentileri yayıldığını, bunun bilinçli bir propaganda olduğunu söyleyen Arslan, "Biz ne cemaatle ne hükümetle yol yürüyemeyiz. Listemizdeki 11 ismin tamamı kendi adayımız" dedi. Arslan, seçimden çekilmeleri için hükümet kanadından büyük bir baskı geldiğini belirtirken, "Arkadaşlarımıza seçimden çekilmezseniz Cemaate yapılan operasyona siz de dahil edileceksiniz mesajları alıyoruz" diye konuştu.

Çarşaf liste olması halinde YARSAV'ın 3 bin civarında oy potansiyeli olduğunu belirten Aslan, 4 bin 500 hakim ve savcının ise herhangi bir tarafa yakın olmadığını, sonucu da bu oyların belirleyeceğine dikkat çekti.