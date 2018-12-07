YARSAV eski başkanı Murat Arslan'ın yargılanmasına devam edildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan\'ın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği ve örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 25\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Arslan ve avukatları katıldı. Duruşmayı hukukçulardan oluşan yabancı bir heyet de takip etti. Mahkeme, heyet değişikliği nedeniyle daha önce mahkemeye gelen evrakları tekrar okuyarak, esas hakkında savunmasını yapması için Murat Arslan\'a söz verdi. Ancak avukat Öykü Didem Aydın, mahkeme başkanının değişmesi nedeniyle savunmadan önce bazı talepleri olacağını belirterek söz istedi. Avukat Aydın, kovuşturmanın genişletilmesi talepleri olduğunu belirterek, \"Müvekkilim kullandığı iddia edilen \'ByLock\' tespit raporunda yer alan kişiler hakkında herhangi bir soruşturma var mı? Bu kişiler hakkında yargılama yapılıyorsa, dosyalarını istenilmesini talep ediyoruz. Bu taleplerimiz sadece Kazım Uslu yönünde yerine getirildi. Bizim aldığımız raporla bilirkişinin \'ByLock\' raporu arasında çok fark var. Bu kişilerin \'ByLock\' dökümleri var mı? Varsa dosyaya girmesini talep ediyoruz. Gizli tanık \'Defne duruşmaya getirilip dinlenilmeli. Aksi taktirde gizli tanığın ifadesiyle hüküm kurulmamalı. Dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesi yönünde mahkemenin daha önce verdiği karar yerine getirilmeli. Bu sebeplerden dolayı kovuşturmanın genişletilmesini talep ediyoruz\" dedi. Avukat Deniz Doğan da esas hakkında savunmayı tamamlayamadıklarını belirterek, savunma hazırlamak için ek süre talep etti.

MAHKEME SÜRE VERDİ, GENİŞLETME TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talebini dosyanın geldiği aşama nedeniyle yargılamaya bir katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddederken, esas hakkındaki savunmanın tamamlanması için ek süre talebini kabul etti. Daha sonra avukatların tahliye yönünden taleplerini dinleyen mahkeme, Arslan\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Ocak 2019\'a erteledi.

SAVCI ÖRGÜT ÜYELİĞİNDE CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, hakkında her ne kadar \'örgüt yöneticiliği\' ve \'örgüt üyeliği\'nden dava açılmışsa da dosyaya giren delillerin \'örgüt yöneticiliği\' suçunu oluşturmadığını, Arslan\'ın, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapsini talep etmişti.