YARSAV Başkanı'ndan Bakanlığa çağrı

Sahte çürük raporu alarak askerlikten kaçtığı iddia edilen Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, hakkındaki suçlamalardan kurtulmak için Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama bekliyor.



Eminağaoğlu, söz konusu açıklamanın yapılmaması durumunda, sağlık muayenesi için bizzat kendisinin askerî hastaneye başvuracağını açıkladı. Aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olan Eminağaoğlu, önceki gün ulusalcı kimliği ile tanınan ART Televizyonu'nda canlı yayına katıldı. Saygı Öztürk'ün sunduğu programda kendini savunan savcı, daha önce yalanladığı 'sağlam raporu'nu dolaylı olarak kabul etti. 'Komando olabilir' raporunun dahiliye uzmanınca hazırlandığını belirtirken, çürük raporunu bir başka uzmanın verdiğini dile getirdi.



YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında gerekirse hastaneye giderek yeniden muayene olacağını belirtmişti. Aradan geçen bir haftaya rağmen bu hakkını kullanmadı. Programa telefonla katılan kanalın izleyicilerinden birisi bu açıklamaya dikkat çekerek, "Eğer böyle diyorsa hemen tam teşekküllü hastaneden eğer çürükse çürük raporu alsın." dedi. Eminağaoğlu, bir süre daha bekleyeceğini belirterek, "MSB'den açıklama bekliyorum. Açıklamanın yapılması uzayacaksa ya bakanlığın Asker Alma Dairesi'ne ya da herhangi bir askerî hastaneye bizzat gideceğim. Bundan da kaçmıyorum." cevabını verdi. YARSAV Başkanı, hakkında yapılan yayınları savcılara şikayet etti. Ceza Kanunu'nun 136. maddesi gereğince dava açılmasını istedi. YARSAV başkanlığı nedeniyle hedef haline getirildiğini iddia etti. Çürük raporunun sızdırıldığını da ileri süren Eminağaoğlu, şunları kaydetti: "Etimesgut Hava Hastanesi'nde 20 yıl önce muayene olduğumu kim biliyor? Etimesgut Hava Hastanesi bunu 5 yıl saklıyor, sonra askerî arşive devrediyor. Türkiye'nin askerî arşivleri kevgir mi?"



DYP'li eski Bakan Bahattin Şeker ve DTP eski lideri Nurettin Demirtaş'ın asker kaçağı oldukları konusunu manşetlerine taşıyan medya kuruluşları, YARSAV Başkanı'na yönelik iddialar karşısında sessiz kaldı. Hürriyet Gazetesi, Bahattin Şeker'in asker kaçağı olduğu haberini 16 Nisan 1998'de manşetten 'Eski bakana askerlik şoku' başlığıyla verdi. Cumhuriyet, 'Bahattin Şeker'in Milletvekilliği tehlikede' başlığıyla haberi okuyucularına duyururken, Milliyet 17 Nisan 1998 tarihli haberinde "Bakanlık, araştırma sonucunda asker kaçağı' olduğu saptanan Şeker'in askere alınması için çalışmalarını tamamladı." şeklinde yer verdi. (Zaman)

