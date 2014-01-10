YARSAV Başkanı: HSYK değişikliğiyle tam bağımlı yargı isteniyor

Arzu Yıldız / Ankara

YARSAV Başkanı Murat Arslan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısının değiştirilmesi AKP’nin verdiği teklif hakkında “Tam bağımlı bir yargı yaratmak istemektedir” dedi. Arslan, “Gündelik ve siyasal basit çıkarların gereği olan yasal düzenlemelerle ilgili kısa sürelerde yaşanan zikzaklar, artık mizah konusu olarak değerlendirilmektedir” ifadesini kullandı.

YARSAV Başkanı Arslan, yaptığı 9 sayfalık yazılı açıklamada HSYK taslağı hakkında şu hususların altını çizdi:

“Siyasal iktidar HSYK değişikliği ile yeni durumda yürütmenin yargı üzerindeki tahakküm ruh ve bilincini tüm yargıya egemen kılmak, tam bağımlı bir yargı yaratmak istemektedir. Salt amacı bu olunca, bu değişiklik sürecinden umutlu olmak mümkün bulunmamaktadır. Yargı ile son dönemdeki yaşanan gerilimler, yargı tabanının önemli kısmında siyasal iktidara, özellikle Başbakan ve yakın çalışma ekibine karşı rahatsızlık duyulmasına yol açmıştır. Meslektaşlarımızın yargı ile ilgili tüm sosyal medya platformlarındaki görüş ve düşünce açıklamalarında, anketlerde, bu durum rahatlıkla görülebilmektedir. Gündelik ve siyasal basit çıkarların gereği olan yasal düzenlemelerle ilgili kısa sürelerde yaşanan zikzaklar, artık mizah konusu olarak değerlendirilmektedir. Şu aşamada asgari ölçüde ciddiye alınırlığını ve meşruiyetini yitirmiş, kendini kurtarma kaygısına düşmüş bir aktörün öncülüğündeki yasa değişikliği süreci, yaşamsal değerdeki yargı kurumlarımız açısından olumlu sonuç vermeyecektir. Yargının bütüncül olarak ele alınmadığı, takaslarla acil gereksinim olan kısmın eğilip bükülmesine yönelik olan bu süreç, sislerin dağılacağı kısa süre sonrasında ‘hukuksuzlukları, yolsuzlukları örtme çabası’ olarak etiketlenecek, süreç paydaşları açısından maliyeti ağır olacaktır.”

‘Bakan ve müsteşarın kuruldaki varlığına son verilmeli’

“2010 yılında gerçekleştirilen HSYK seçimi sırasında gerçekleşen kimi olaylar ve seçim sonucunda oluşan kurulun yapısı da unutulmamalıdır. Adeta siyasi iktidar temsilcileri gibi davranan kimi bakanlık bürokratları ile, uzmanlık ve saygınlıkları ile değil de, siyasi iktidara yakınlıkları itibarıyla seçilen kimi üyelerin varlığı, kurulun bağımsız davranma, düşünme ve karar alma mekanizmalarını ciddi olarak etkilemiş görünmektedir. Dolayısıyla HSYK yapısında illa ki bir değişiklik olacaksa ilk yapılacak iş Kurul’da Adalet Bakanı ve müsteşarın varlığına mutlaka son verilmesi ve tüm işlemlerine karşı yargı yolunun açılmasıdır.”

‘HSYK genel kurulunun yetkisi sembolik’

“HSYK teftiş kuruluna ve tetkik hâkimliğine atama yetkisi Genel Kurul’a, Adalet Bakanlığı teftiş kuruluna ve tetkik hâkimlerine yönelik atama yetkisi ise Bakan’a verilmektedir. Hâkimlerin ve Cumhuriyet savcılarının denetimini yapan HSYK müfettişlerinin olabildiğince tarafsız ve bağımsız bir yöntem çerçevesinde atanmasının amaçlandığı çok açıktır. Anayasa yargı bağımsızlığının sağlanabilmesi adına, HSYK teftiş kurulunun daha bağımsız bir şekilde teşekkül etmesini istemektedir. Kanunla getirilen düzenlemede, atanacak kişileri Adalet Bakanı’nın belirleyeceği öngörülmekte olup, bu durumda HSYK Genel Kurulu’nun yetkisi sembolik olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu durum hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.”