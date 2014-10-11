T24 LogoT24 Logo
Politika

'YARSAV adaylarına seçime girmemeleri için baskı ve tehdit mi yapılıyor?'

CHP’li Tanrıkulu yarın yapılacak HSYK seçimleri öncesinde baskı ve tehdit iddialarını Meclis gündemine taşıdı

11 Ekim 2014 17:50

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Yargıda Birlik Platformu (YBP) dışında, gerek YARSAV adaylarına gerek bağımsız adaylara vazgeçmeleri ve seçime girmemeleri yönünde menfaat ve makam teklifi ile baskı, tehdit yöntemlerinin kullanıldığı iddiaları doğru mudur" diye sordu.

CHP’li Tanrıkulu yarın yapılacak HSYK seçimleri öncesinde baskı ve tehdit iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu'nun, TBMM Başkanlığı'na Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

1- Anayasa değişiklikleri ve tamamen AKP Hükümetinin iradesi ile yapılan yasa çalışmaları ile oluşturulan bugünkü HSYK seçimleri süreci içerisinde “maç başladıktan sonra kural değiştirmek” hangi etik ilkelere uygundur?

2- “Sandıkta kazanırsak sonuçlara saygılıyız, kazanamazsak seçimi gayri meşru sayarız“ sözü demokrasi ile bağdaşmakta mıdır?

3- Yaklaşık 14.000 civarındaki adli ve idari yargıdaki Hakim ve Savcıların yarısına yakını AKP Hükümetleri döneminde Adalet Bakanlığı bünyesinde bürokratlardan oluşturulan mülakat kurulu tarafından mesleğe alındığı düşünülürse, AKP Hükümeti tarafından atananların seçiminin gayri meşru görülmesinin sebebi nedir?

4- Hakim ve Savcılara vaat edilen zammın, seçimlerden Yargıda Birlik Platformu (YBP) galip çıkmazsa verilmeyeceği iddiaları doğru mudur?

5- İddialar doğruysa, bu durum, kamu kaynaklarının seçim rüşveti olarak manipülasyon amacıyla kullanıldığı anlamına gelmez mi?

6- HSYK Seçimlerinde, Yargıda Birlik Platformu (YBP) dışında, gerek YARSAV adaylarına gerek bağımsız adaylara vazgeçmeleri ve seçime girmemeleri yönünde menfaat ve makam teklifi ile baskı, tehdit yöntemlerinin kullanıldığı iddiaları doğru mudur?

7- İddialar doğru ise, bu kapsamda önce aday olan sonra vazgeçen HSYK adaylarına bu yönde bir uygulama yapılıp yapılmadığı konusunda inceleme başlatılacak mıdır?

8- HSYK’nın çalışamaması durumunda, 2015 Genel Seçimleri sonrasına kadar atama ve terfi bekleyen, izin kullanacak olan Hakim ve Savcıların akıbeti ne olacaktır? Adliyelerin akıbeti ne olacaktır? HSYK’nın çalışamaz ve işlemez hale gelmesi anayasa suçu olmayacak mıdır?

9- Ayrıca HSYK için Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 4 üye ve Adalet Akademisi Genel Kurulu tarafından seçilecek 1 üye arasında da farklı kesimlere hitap eden kişilere yer verilecek midir?

10- Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 4 üyenin ve Adalet Akademisi Genel Kurulu tarafından seçilecek 1 üyenin aynı görüşten olan kişiler arasından belirleneceği iddiası doğru mudur

ETİKETLER

chpsezgin tanrıkuluyarsavhsykseçimadaybaskıtbmmmeclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24