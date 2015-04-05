'Yarmuk'tan 2 bin sivil tahliye edildi'



Filistin Kurtuluş Örgütü yetkililerinden Enverl Abdülhadi "400 civarında aile, yaklaşık 2 bin kişi cuma günü kampı terk edebildi ve cumartesi günü iki güvenli yol üzerinden ordu kontrolündeki Zahire bölgesine geçebildi" dedi. Abdülhadi Suriye birliklerinin tahliyeye yardımcı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ise 43'ü kadın ve 20'si çocuk olmak üzere 94 sivilin kamptan çıkartıldığını ve sivillere insani yardım yapıldığını söyledi. Yarmuk mülteci kampında Suriyeli ve Filistinli 18 bin mülteci barınıyor.

Kamp çevresinde yaklaşık iki yıl önce Suriye rejim güçleri tarafından başlatılan kuşatma sürüyor. IŞİD üyeleri Yarmuk mülteci kampına çarşamba günü girmişti. IŞİD'in kampın hemen hemen tamamını kontrol altına aldığı belirtiliyor. Kamp içerisinde Hamas hareketine yakın Filistinli Eknaf Beyt el Makdis adlı grubun IŞİD tarafından çembere alındığı ve iki grup arasında yer yer çatışmaların cereyan ettiği belirtiliyor.

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi El Kaide'ye bağlı Nusra Cephesi'nin Yarmuk savaşı sırasında tarafsız kaldığını ileri sürdü. Açıklamada Nusra Cephesi'nin IŞİD militanlarıyla Filistinli gruplar arasındaki savaşa karışmadığı kaydedildi. Ancak Filistinli yetkililer Nusra Cephesi'nin IŞİD'in Yarmuk kampına girmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.