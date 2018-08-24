Yarmuk mülteci kampındaki ressamlar yaşadıklarını resmetti: Ufak bir hayat ışığı bile bunca ölüm arasında bir zafer

Suriye’de yedi yılı aşkındır süren iç savaşta, başkent Şam'a yalnızca birkaç kilometre uzaklıktaki Yarmuk mülteci kampında kuşatmalar ve bombardımanların gölgesinde hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinli sanatçılar, çizdikleri resimlerle gri harabeleri renklendiriyor.

Kampın kullanılamaz halde olan noktalarında bir araya gelen Filistinliler, yıkılmış binaların arasında yerleştirdikleri tuvallerine, kalem ve fırçaları yardımıyla, Yarmuk’ta bizzat yaşadıkları veya tanık oldukları acıları resmediyor.

Filistinli sanatçıların geçen hafta gerçekleştirdikleri buluşmada AFP’ye konuşan 21 yaşındaki güzel sanatlar öğrencisi Abdullah el Harith, “Bu karanlık yere yeniden hayat veriyoruz” diyor.

Yarmuk’tan yıllar önce kaçan, Şam güçlerinin bölgedeki IŞİD varlığına son verdikten sonra kampa geri dönen Harith, “Kampa ilk döndüğümde boğazımda hep bir düğüm vardı. Başlangıçta hiçbir şey çizemiyordum. Ancak daha sonra, ufak bir hayat ışığının bile bunca ölüm arasında bir zafer olabileceğini fark ettim” ifadelerini kullanıyor.

Savaş başlamadan önce Yarmuk’ta 160 bin Filistinli yaşıyordu. 2012 yılında Şam güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmalar nedeniyle 140 bin kişinin kamptan kaçtığı biliniyor.