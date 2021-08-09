Yarkadaş: AKP'liler, İmamoğlu'nun köye gönderdiği banklardan rahatsız oldu, kaldırılması için muhtara baskı yaptı

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çanakkale Eceabat Bigalı Köyü'ne gönderdiği bankların, AKP’lilerin rahatsız olması üzerine kaldırması için muhtara baskı yaptığını yazdı.

Yarkadaş, şunları kaydetti:

"Çanakkale Eceabat Bigalı Köyü'ne yaklaşık üç ay önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolu düştü. İmamoğlu’nu köyde görünce çevresini saran vatandaşlar, İmamoğlu’na Hasan Akgün’ün yaptıklarını anlattı ve 'Hep Hasan başkana yüklenmeyelim, sizin de desteğinizi bekliyoruz' dediler. İmamoğlu da bunun üzerine 'Ne yapmam gerekiyorsa hemen yapayım’' cevabını verdi. Aralarında muhtarın da olduğu köylüler, 'Sizin o güzel oturma banklarınızdan istiyoruz' dediler.

İmamoğlu, İstanbul’a döner dönmez, köyde ihtiyaç olan her yere yetecek kadar oturma bankı yollar. Ancak ne yazık ki; AKP’liler bundan rahatsızlık duyar. Ve bu köyden sorumlu olduğu söylenen AKP eski milletvekilinin başında bulunduğu Alan Başkanlığı, muhtara 'İBB’nin ve Büyükçekmece Belediyesi’nin isminin yazılı olduğu bankları kaldır' diye baskı yapmaya başlar.

Muhtar ise yakın çevresine, 'İmamoğlu ve Akgün, kaç kilometre öteden bize yardım yolladı. Köyümüzün eksikleri giderildi. Teşekkür etmemiz gerekirken, ben o hizmetleri nasıl çöpe atayım' diyor.

AKP’nin Türkiye’ye yaydığı ‘'partizan hastalığı' habis bir ur gibi tüm ülkemizi sarıyor. Oturma bankından bile rahatsız olan AKP’nin bu bakış açısının Türkiye’ye hiçbir şey veremeyeceği açıkça görülüyor."