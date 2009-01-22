Yarıyıl tatilinde servis ücreti ödenmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da yarıyıl tatilinde servis ücreti ödenmeyeceği bildirildi.



Yapılan açıklamada, 29 Ağustos 2006 tarihli Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği, okul servis ücret tarifesi ve uyulacak şartlarda yer aldığı gibi okul yarıyıl tatillerinde ücret ödenmeyeceği ifade edildi.



Öğrencilerin yarıyıl tatilinde 15 günlük ücreti ödemeyeceği vurgulanan açıklamada, öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatillerin ise ücrete tabi olduğu kaydedildi.



Yarıyıl tatilinde öğrencinin okula gitmediği günler için ücret talep eden okul servis taşımacılık hizmeti verenlere ilgili cezai müeyyidelerin uygulanacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların şikayetlerini “0212-453 78 78” numaralı telefona yapabilecekleri bildirildi.