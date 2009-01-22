Yarıyıl tatilinde servis ücreti ödenmeyecek

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da yarıyıl tatilinde
servis ücreti ödenmeyeceği bildirildi.
Yapılan açıklamada, 29
Ağustos 2006 tarihli Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği,
okul servis ücret tarifesi ve uyulacak şartlarda yer aldığı gibi okul
yarıyıl tatillerinde ücret ödenmeyeceği ifade edildi.
Öğrencilerin
yarıyıl tatilinde 15 günlük ücreti ödemeyeceği vurgulanan açıklamada,
öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatillerin ise ücrete tabi olduğu
kaydedildi.
Yarıyıl tatilinde öğrencinin okula gitmediği günler için ücret talep
eden okul servis taşımacılık hizmeti verenlere ilgili cezai
müeyyidelerin uygulanacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların
şikayetlerini “0212-453 78 78” numaralı telefona yapabilecekleri
bildirildi.