Yarıyıl tatilinin ardından, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen için 8 Şubat Pazartesi başlayacak.

Okul öncesinde 1 milyon 181 bin 143, ilkokulda 5 milyon 360 bin 703, ortaokulda 4 milyon 873 bin 431, ortaöğretimde 4 milyon 244 bin 699 öğrenci ile açık öğretimde okuyanlar da dâhil olmak üzere 17 milyon 535 bin 236 öğrenci ile 985 bin 362 öğretmenin, 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili, pazartesi günü sona eriyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ikinci dönemle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı organizasyonunda 2011 yılından beri yürütülen Okul Sütü Programı da başlayacak. Okul Sütü Programı kapsamında, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri UHT koşullarında paketlenmiş 200 mililitre pastörize süt dağıtılacak.

Tatil sonrası sınav maratonu başlıyor

İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. 8’inci sınıf öğrencileri TEOG kapsamında 27-28 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Mazeret sınavları da 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması YGS, 13 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama LYS ise 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran'da, 5 oturumda gerçekleştirilecek.

Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi, 17 Haziran Cuma günü sona erecek. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak.