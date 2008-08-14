Yarıştırmak üzere acele Ralli Pilotu aranıyor

Ralli tutkunlarına çok önemli bir fırsat! Ralli parkurlarında Türklerin ismini duyurabilmek için en önemli şanslardan birisi daha ayağımıza geldi. Dünya Ralli Şampiyonası’nda kendisini göstererek, yıldız olacak olan bir isim aranıyor ve bu ismin bir Türk pilot olması işten bile değil. Yeter ki hepimiz birlik olalım ve en iyi ismi bu organizasyonda kullanalım. Eğer son dönemlerde yapmış olduğumuz gibi, cepheleşmeyi bırakıp bu ismin ortaya çıkmasını sağlarsak, ülkemizde de motor sporlarının dev adımlar atmasını sağlayabiliriz.

Geleceğin yıldız pilotlarını keşfetmek üzere yola çıkan Pirelli ve FIA, "Pirelli Yıldız Pilot" programı adı altında yeni bir işbirliğine imza attı. Dünya çapında dört bölgeyi kapsayacak olan seçim süreci sonunda, gelecek vaat eden, beş genç ve yetenekli ralli pilotu, "Pirelli Yıldız Pilot" programı ile önümüzdeki sene FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışma fırsatı bulacak.

Altı yarışta start alacak

2008–2010 yılları arasında Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) resmi lastik tedarikçisi olan Pirelli, "Pirelli Yıldız Pilot" programı ile farklı ülkelerden genç ve yetenekli pilotları WRC ruhuyla bütünleştirmeyi amaçlıyor. Bu proje kapsamında, Avrupa’dan 2, Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Afrika bölgelerinden 1’er olmak üzere toplam 5 başarılı ralli pilotu, 2009 yılında profesyonel olarak WRC’de yarışabilecek.

Pirelli Yıldız Pilot programının Avrupa ayağında, WRC veya Avrupa Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapan 18 ülke, kendi ulusal motor sporları federasyonları aracılığıyla kendisini temsil edecek bir aday gösterebiliyor. Her bölge kendi seçim sürecine ev sahipliği yaparak, yıldız adayını belirleyecek ve bu yetenekli pilotlar, organizatörlerin belirleyeceği, deneyimli bir takım tarafından kullanılan ve tasarlanan Group N veya Super 2000 aracı ile 2009 Dünya Ralli Şampiyonası’nın altı ayağında mücadele şansını yakalayacak. Belirlenecek olan yıldız adaylar çok yakın bir zamanda Pirelli ve FIA tarafından basınla da tanıştırılacak.

Detaylar açıklanacak

Ekim ayının son haftası boyunca, Avusturya’nın Freistadt kentinde gerçekleştirilecek olan Avrupa seçmelerine katılacak olan bu adaylar arasından en başarılı 2 ralli pilotu, önümüzdeki yıl WRC’de mücadele edebilecek.

27 yaşın altında olması gereken bu adaylar 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, dünyanın en ünlü ralli pilotları ve Pirelli’nin uzman ekibi karşısında yeteneklerini gösterme fırsatı bulacaklar. Kullanacakları araçların özellikleri göz önünde bulundurulmadan, genel performanslarına göre değerlendirilecek olan pilotlar, İngilizce mülakatlara da katılarak iletişim becerilerini sergileyecekler. Seçim süreci ve program ilgili tüm detaylar en kısa sürede katılımcı ülkelere bildirilecek.