Yarışmayı kazandılar Bodrum'a geldiler

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- İSVEÇ\'te yayınlanan Metro Gazetesi\'nden 3 yazar, 3 sosyal medya profili ve 2 gazete yöneticisi ile Bodrumla ilgili düzenlenen yarışmayı kazanan 6 talihli ilçeye geldi.

Stockholm Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından 847 bin tirajlı Metro gazetesi yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Metro gazetesinde Bodrum ile ilgili yarışma düzenlendi. İki hafta boyunca Metro Gazetesi ve moda, güzellik, sağlık, spor ve aile eki olan Metro Mode\'da Bodrum\'la ilgili tanıtıcı yayınlar yapıldı. Yayınların ardından Bodrum ile ilgili sorular soran gazetenin düzenlediği ve çok sayıda katılımın olduğu yarışmayı kazanan 6 talihli Bodrum\'da tatil yapma hakkını elde etti. Yarışmayı kazanan 6 talihli ile beraber 8 gazeteci ve blogger da Bodrum\'a gelerek Sianji Well Being Resort\'da tatil yaptı. Bodrum\'da bulundukları süre içinde yarımadayı yakından tanıyan İsveçli konuklar, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından Trafo Bodrum\'da düzenlenen Bodrum\'u tanıtan sunumu izledi. İsveçli konuklar daha sonra farklı günlerde Yalıkavak, Gümüşlük, Türkbükü, Mumcular, Etrim, Yalıçiftlik olmak üzere yarımadanın tümünü kapsayan tur programı kapsamında yarımadanın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gördü. Konuklar ayrıca Bodrum Denizciler Derneği tarafından tahsis edilen yat ile de Bodrum\'un eşsiz mavi koylarını gezdi. CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, İsveç\'te yapılan tanıtım çalışmaları dışında Bodrum gezisi sonrasında Metro Gazetesi\'nde iki tam sayfalık Bodrum makalesi yayınlanacağını ve bu çalışmalarla 2018 sezonu turizm çalışmalarının başlayacağını belirterek, \"Tüm bu çalışmalar bir dünya markası olan Bodrum\'u tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmak için yapılıyor. Daha önceki yıllarda Bodrum\'a gelen misafirlerimiz gibi İsveçli misafirlerimiz de Bodrum\'dan çok güzel duygularla ayrılıyor. Bodrum\'u dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyon sayesinde davet ettiğimiz misafirlerimizin Bodrum\'dan güzel duygularla ayrılmaları bizleri çok mutlu ediyor. Bodrum\'u tanıtma çalışmalarımıza gerek yurt içi gerekse yurt dışında ara vermeden devam edeceğiz. Her şey Bodrum için\" dedi.

İsveçli konuklar 5 günlük tatilin ardından Bodrum\'dan ayrıldı.



