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Yaşam

Popo güzellik yarışmasına saygınlık kazandırmak için bekaret zarını diktirdi!

Indianara Carvalho, ayrıca bekaret zarını diktirme kararını, 'ilk ilişkisini yeniden özel biri ile yaşayabilmek için' aldığını söyledi

10 Aralık 2014 16:18

Brezilya'nın ünlü popo güzellik yarışması Miss BumBum'un bu seneki galibi Indianara Carvalho cinsel organına estetik yaptırdığını ve bekâret zarını da diktirdiğini açıkladı. Carvalho, “Bir bakire olarak Miss BumBum ünvanına biraz saygınlık kazandırmak istedim” ifadesini kullandı.

22 yaşındaki Carvalho bekaret zarını diktirme kararını, “İlk ilişkisini yeniden özel biri ile yaşayabilmek için” aldığını söyledi.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, cinsel organının yeni görüntüsünü yeni yılda hayranlarıyla paylaşacağını söyleyen Carvalho, “Fotoğrafları çektirmeden önce ameliyat olup yeniden bekâretime kavuşmak istedim. Tam olarak dünyaya geldiğim şekilde görünmüyorken çıplak fotoğraf çektirmek hoşuma gitmezdi” dedi.

Modellik yapan Carvalho, Ayrıca 22 yaşındaki Carvalho bekaret zarını diktirme kararını, “İlk ilişkisini yeniden özel biri ile yaşayabilmek için” aldığını söyledi.

 

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