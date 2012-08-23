Yarışma programına katılmak için 36 bin lira harcadı

Yozgat'ta yaşayan Sabri Erciyas, bir televizyon kanalındaki bilgi yarışmasına katılabilmek için 6 yıl boyunca programı telefonla aradı. Amacına ulaşamayan Erciyas, 6 yılda 36 bin lira telefon faturası ödedi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Sabri Erciyas, boş zamanlarında bulmaca çözmeye merak saldığını, bilmediği kelimeleri deftere yazıp anlamlarını da araştırdığını ifade etti.

Bulmaca merakıyla başlayan öğrenme tutkusunu ile 80 adet 100 sayfalık defteri kelimeler ve anlamlarıyla dolduğunu belirten Erciyas, ''Bilgisayarda 460 sayfa bilgi arşivi oluşturdum. 200 tane kasette de genel kültür bilgilerini aktardım'' dedi.

Yarışma programlarında sorulan soruların hepsini bildiğini, kendisinin de katılmak için başvuru yapmaya başladığını anlatan Erciyes, ''Bir yarışma programına katılmak için inat ettim. 2000 ile 2006 yılları arasında 6 yıl bu yarışma programına katılmak için başvuruda bulundum. Telefonla hem arayıp hem de ön elemelerden telefonla geçtiğim için yaklaşık 36 bin lira telefon faturası ödedim''dedi.

'Yarışma programlarından davacı oldu'

Kendisinin yarışmalara alınmaması nedeniyle yarışma programlarından şikayetçi olduğunu belirten Erciyas,'' Ben her gün yarışmaya katılmak için telefon ederdim. Yarışmada aynı kişinin ikinci kez yarıştığını gördüm. Hemen not aldım. Sorgun Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe yazdım. İfademi aldı ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Şikayetim üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı program yapımcılarının da ifadesini alınca bir daha benim telefonla bile başvurularımı kabul etmediler. Telefon numaramı da değiştirmeme rağmen sesimden tanıdılar ve yarıştırmadılar'' diye konuştu.

Yıllarca yarışma programlarına katılmak için emeklilik aylığını telefon parasına yatırdığını söyleyen Erciyas, bütün yaşadıklarına rağmen yarışma programlarını izlemekten ve başvuru yapmaktan vazgeçmediğini ifade etti.