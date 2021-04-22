Yarışmanın finalinde kazananı yaralamıştı; Sri Lanka'nın eski güzeli tacını geri verdi

Sri Lanka'nın en büyük güzellik yarışmasının finalinde kazanan Pushpika De Silva'nın kafasından tacını çekerek kavga başlatan eski kraliçe Caroline Jurie, kendi tacından feragat etti.

Yarışmada bu yıl birinci olan Pushpika De Silva'nın tacını alıp bir başka adaya başkasına vermeye çalışan ve Silva'yı yaralayan eski güzel Caroline Jurie, unvanlarından birini iade etti.

Yalnızca evli kadınların katılabildiği yarışmanın geçen yılki birincisi olan, bu sayede katılmaya hak kazandığı Mrs World yarışmasında da dünya güzeli seçilen Jurie, De Silva'nın boşanmış olduğunu savunup tacı bir başka adaya vermeye çalıştı. De Silva kafa travması geçirdi, olay yargıya taşındı, Jurie de önce tutuklanıp ardından kefaletle serbest kaldı.

Mrs World organizatörleri de dün yaptıkları yazılı açıklamada Jurie'nin 'dünya güzeli' unvanını iade ettiğini duyurdu, bunun tamamen Jurie'nin kendi kararı olduğu vurgulandı. Jurie tarafından henüz bir açıklama geldi.