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Yaşam

Yarışmalara katılmak için 36 bin lira harcadı, sonunda muradına erdi

Yarışma programlarına katılmak için 6 yılda 36 bin lira telefon faturası ödeyen Sabri Erciyas sonunda Star TV'de yayımlanan 'Büyük Risk'e katılacak

27 Ağustos 2012 16:25

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uzun yıllar televizyon kanallarında yayınlanan bilgi yarışmalarına katılabilmek için mücadele eden ve 36 bin lira telefon faturası ödeyen 65 yaşıdaki emekli Sabri Erciyas, bir yarışma programına davet edildi.

Yarışma programlarına katılabilmek için verdiği mücadele ve ödediği yüksek telefon faturaları nedeniyle yapılan haber üzerine Erciyas, Star TV'de yayımlanan ve Selçuk Yöntem'in sunduğu ''Büyük Risk'' isimli yarışmaya davet edildiğini, halen bütün yarışmalara başvurduğunu söyledi.

Televizyonlardaki bilgi yarışmalarının kendisi için bir tutku haline geldiğini dile getiren Erciyas, şunları söyledi:

''Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Maliye Bölümü'nü bitirdim. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne de kayıt yaptırmıştım. Ancak okumaktan sıkıldığım için devam etmedim. Elazığ'da bir kurumda çalışan kızım benim adıma internetten yarışmalara başvuruyor. Başvuruların internet üzerinden yapılması telefon faturalarımı azalttı. Benimle ilgili haberin basında yer almasının ardından Büyük Risk isimli yarışma programından beni aradılar. Ön eleme için çağırdılar. Şimdilik muradıma erdim, ama yarışmalara başvurmaya devam ediyorum.''

Sabri Erciyas'ın eşi Nurdane Erciyas ise eşinin 10 yılı aşkın süredir yarışmalara merak saldığını ve bu uğurda ansiklopedileri bile okumaya başladığını söyledi.

Bir televizyon kanalında yayımlanan bilgi yarışmasına katılabilmek için 6 yıl boyunca telefonla televizyon kanalını arayan, ancak amacına ulaşamayan Erciyas, 6 yılda 36 bin lira telefon faturası ödemek zorunda kalmıştı. (ntvmsnbc)

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