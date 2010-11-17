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Yaşam

Yarışmadaki 75 bin TL'lik yanlışlık

"Canlı Para" isimli yarışma program yapımcılarının bilgi hatası, doğru bilen yarışmacılara toplam 125 bin TL kaybettirdi.

17 Kasım 2010 02:00

T24- Sunuculuğunu Engin Altan Düzyatan'ın yaptığı "Canlı Para" isimli yarışma program yapımcılarının bilgi hatası, doğru bilen yarışmacılara toplam 125 bin TL kaybettirdi.


Pazartesi akşamı canlı yayınlanan bölümde yarışmacılar Ece Cunguser ve Fatma Fırat, 7'nci soruya kadar 125 bin TL para ile gelmeyi başardı. Yarışmacılar "Hangi kardeş sanatçıların arasında diğerlerinden daha az yaş farkı vardır?" sorusu üzerine "Kenan-Ozan Doğulu, Semiramis-Ajda Pekkan ve Gülden-Neşe Karaböcek" şıkları ile karşılaştı.

İki arkadaş 75 bin TL'lerini Ozan-Kenan Doğulu, 50 bin TL'lerini ise Neşe-Gülden Karaböcek şıkkına yatırdı. Düzyatan, doğru cevabın yarışmacıların hiç para yatırmadığı "Ajda -Semiramis Pekkan" şıkkının olduğunu açıkladı ve Ajda Pekkan'ın Semiramis Pekkan'dan iki yaş büyük olduğunu söyledi. Düzyatan'ın açıklamasına göre Kenan-Ozan Doğulu kardeşler arasında 5 yaş fark vardı.

Ancak cevaplarda hata olduğu da bu sırada anlaşıldı. Çünkü Ozan-Kenan Doğulu kardeşler arasında da sadece 2 yaş fark var. Kenan Doğulu'dan 2 yaş büyük olan ağabeyi Ozan Doğulu, 1972 doğumlu. Kenan Doğulu ise 1974 doğumlu. Yarışmacıların para yatırdığı iki şık yanlış olarak belirtilince birinden 75 bin TL, diğerinden de 50 bin TL kaybetmiş oldu.

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