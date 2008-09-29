Yarışmada tarihi rekor!

Var mısın Yok musun’un dün akşamki bölümünde Zuhal Sarıaltın adlı yarışmacı, 360 bin YTL kazanarak rekor kırdı.



Programa 3 yaşındaki oğlu Doruk’la katılan Zuhal Sarıaltın son 7 kutuya 4 kırmızı ile girerek bir rekorun yaklaştığının sinyallerini verdi. Son 4 kutuda da 1 adet 500 bin ve 1 adet 250 bini taşımayı başaran Zuhal Hanım’a Hamdi Bey önce 65 bin YTL teklif etti. Teklife, yokum diyen Zuhal Sarıaltın son iki kutuya 250 bin ve 500 bin YTL ile girdi. Var mısın Yok musun’da ilk defa gerçekleşen bu tablo sırasında Hamdi Bey’den merakla beklenen teklif 360 bin YTL olarak geldi. Uzun bir süre kararsızlık yaşayan Sarıaltın son dakikada bu riski almak istemedi ve 360 bin YTL’lik teklifi kabul etti. Yaşanan en büyük şaşkınlık ise Zuhal Sarıaltın’ın kutusu açıldığında içinden 500 bin YTL çıkması oldu.



Annesine şans getirdi



Yarışmanın başından beri annesinin yanında oturan 3 yaşındaki Doruk da, açılan her mavi kutuda sevinç gösterileri yaptı.



