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Yarışmacı Murat Özdemir tepki çeken görüntüler üzerine gözaltında

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) TELEVİZYONDA yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından paylaştığı bir papağana işkence görüntüleri tepki çekti

18 Aralık 2018 04:01

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) TELEVİZYONDA yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir\'in, sosyal medya hesabından paylaştığı bir papağana işkence görüntüleri tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu. Hayvan severler Murat Özdemir\'e tepki için Beşiktaş\'taki evine gitti. Bu sırada harekete geçen polis, Murat Özdemir\'i evinde gözaltına alındı. Papağana da el konularak muhafaza altına alındı. Özdemir\'in Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri sürerken sağlık kontrolü için hastaneye çıkarıldı. Sağlık kontrolünün ardından Özdemir yeniden emniyete getirildi. 
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Murat Özdemir, eline aldığı bir papağana işkence yaparken görülüyor. Özdemir, eline aldığı papağanın boğazını sıkıyor.
(FOTOĞRAFLI)

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