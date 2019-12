-''YARIŞMA ATLARI'' TURİZMİN HİZMETİNDE MUĞLA (A.A) - 01.11.2010 - Kenan Gürbüz - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova beldesinde kurulan at çiftliğinde 15'i yarışma 30 at, turizm ve spor amaçlı hizmet veriyor. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yaptığı ''Padok At Çiftliği'' ve bünyesindeki 100 yataklı otel, turistlerden ve ata binmeyi öğrenmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Doğa ile iç içe olan çiftliğe İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'dan gelen tatilcilerin çocukları ata binmeyi öğrenirken, kendileri de doğa ile baş başa kalma fırsatını yakalıyorlar. Padok Otel ve Binicilik Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çilingir yaptığı açıklamada, Türkiye'de at ahırları ve odaların bir arada olduğu bir konsepti hayata geçirdiklerini belirterek, ''Bu çalışmayla spor ve deniz turizmini bir araya getiriyoruz. Tesisimiz Gökova Körfezi'ne 5 kilometre mesafede. Tesiste turistler 7-8 dakika içinde denize ulaşabilir veya atlarla doğada yürüyüşe çıkabilirler'' dedi. Çilingir, atlar konusunda eğitim de verdiklerine işaret ederek, ''Avrupa'dan gelen hocaların gözetiminde at biniş ve engel atlama eğitimleri veriyoruz. 2011 yılında öncelikle Türk gençlerine biniciliği öğretmeyi hedefliyoruz. Avrupa'nın farklı ülkeleri ve başta Suriye olmak üzere Arap ülkelerinden turistleri tesislerimizde ağırlamayı planlıyoruz'' diye konuştu. Padok Otel ve Binicilik Yönetim Kurulu Üyesi Gökhun Çilingir de, turizm ve spor alanında hizmet vermeyi amaçladıklarını anlatarak, ''Tesisimizde 34 oda ve 100 yatağın üzerinde bir kapasitemiz mevcut. Tesislerimizde 30 at var. Bunlardan 15'i yarışma atı, yani müsabakalarda kullandığımız atlardan. Atlarımız engel atlama yarışlarına katılıyor, düz koşulara katılmıyor. Diğer 15 atı ise öğrenciler, çocuklar ve engelli çocukların rehabilitasyonu amacıyla kullanıyoruz. Engelli çocuklarımız, binicilik eğitimi esnasında ata dokunarak rahatlıyorlar. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir durum'' dedi. Çilingir, Dünya Binicilik Olimpiyatlarının yapıldığı sahaları yapan Karl Heuschmid'in tesislerindeki kapalı ve açık manejleri (zemin) yaptığını belirterek, ''4 mevsim 12 ay boyunca tesislerimiz turizm ve spor amaçlı hizmet verecek. Atlarımızın bakımına büyük özen gösteriyoruz. Özellikle çocuklar tesisteki atlarımıza yoğun ilgi gösteriyorlar. Çocukların 4 yaşından itibaren ata binme eğitimi almasını öneriyoruz'' diye konuştu. Bu arada, çiftlikte ata binen çocuklar, ata binmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, ''Bir çoğumuz 5-6 yaşında at binmeye başladı. Ata bindiğimizde kendimizi daha özgür, mutlu ve güvende hissediyoruz. Özellikle hafta sonlarında atlarla vakit geçirmek hoşumuza gidiyor'' dedi. -ATLARA BEBEK ŞEFKATİ Padok at çiftliğindeki yarışma atlarına, beslenmesinden psikolojik desteğine kadar adeta ''bebek şefkati'' ile bakılıyor. Bir atın aylık maliyeti 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında değişiyor. Modern ahırlarda bakılan atlara, Avrupa yem, elma, havuç, ot, kaba ve karma yemlere ilave olarak bal, pekmez, yumurta, havuç ve kuru üzüm gibi gıda maddeleri veriliyor. Bir yarışma atının aylık bakım maliyeti veteriner, seyis ve apranti ücretleri dahil 3 bin TL'yi buluyor. Atların soğuktan üşümemesi için ahırlarda her türlü önlem alınıyor. Ayaklar sürekli suyla yıkanarak rahatlaması sağlanıyor. Tımarı ve ot masajının ise aksatılmaması büyük önem taşıyor. Atlar, her gün antrenman yapıyor ve belirli aralıklarla gezintiye çıkarılıyor. -ATLARIN NAKİLLERİ ÖZEL ARAÇLA Yarışma atlarının özel hastanelerinin bulunmasının yanı sıra nakilleri de özel donanımlı araçlarla yapılıyor. Dışı metal aksamlı olmasına karşın bu araçların içi ahşap ya da kalın lastiklerle kaplanıyor. Atların bulunduğu bölümde özel ayraçlar kullanılıyor ve birbirlerine çarpmalarının yanı sıra sarsıntılardan dolayı oluşacak darbelere karşı da üzerleri süngerle kaplanıyor. Özel araçlarla 4-7 at taşınabiliyor. Ayrıca bu araçların arka ve yan bölmelerinde diğer sürücülerin atları rahatsız etmemeleri için özel işaret ve yazılar bulunuyor.