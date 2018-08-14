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Yarışlı Gölü'nde 141 kuş türü tespit edildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, Burdur Yarışlı Gölü'nde 141 kuş türü tespit edildiğini açıkladı

14 Ağustos 2018 17:18

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6\'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, Burdur Yarışlı Gölü\'nde 141 kuş türü tespit edildiğini açıkladı. Ekipler, göldeki flamingoları ise drone ile görüntüledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6\'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarışlı Gölü\'ndeki kuş türlerini tespit etmek için çalışma yaptı. Gölde 141 kuş türü belirleyen ekipler, flamingoları ise drone ile görüntüledi. Yarışlı Gölü\'nü sığlığı, suyunun alkali ve tuzlu olması, besin kaynağının bol olması nedeniyle tercih eden flamingolar, görsel şölen oluşturdu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, \"Yarışlı Gölü, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Göller Yöresi\'nin nadide göllerinden biri. Yarışlı Gölü\'nde yaklaşık 2 bin 500 civarında flamingo kuş gözlemcilerini, fotoğrafçılarını, kısacası tüm tabiat severleri bekliyor. Gölde flamingoların yanı sıra ördekler (yeşilbaş, angıt, kılkuyruk, Macar ördeği, elmabaş patka vb.) kıyı kuşlarından uzunbacak, kılıçgaga, dövüşkenkuş, kumkuşları, çulluklar, yırtıcılar saz delicesi, bozkır delicesi, gökçe delice gibi 141 kuş türü yaşıyor\" dedi.

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