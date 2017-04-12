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Politika

Yarışların İstanbul'a dönmesi için ilk adım; Cumhurbaşkanı Erdoğan, F1 CEO'su ile görüştü

"Intercity İstanbul Park'a yarışların geri dönmesi için Chasey Carey ilk adımı atmış oldu"

12 Nisan 2017 09:23

2011 yılında Türkiye'den ayrılan Formula 1'in 2018 yılında tekrar dönmesi için önemli adımlar atılırken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey'i makamında kabul etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak katıldı.

Federasyon görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı:

"130 ülkede canlı olarak yayınlanan Formula 1 yarışları canlı olarak dünyanın en fazla takip edilen sporlarından birisi. Yapıldığı ülkeye sağladığı tanıtım katkısının milyonlarca dolar değerinde olduğu biliniyor. Bu sene el değiştiren Formula 1 yönetimi Amerikalı Liberty Media'nın eline geçmişti. Bu değişikliğin ardından Formula 1'in daha iyi noktalara gelmesi konusunda adımlar atılmaya başlandı.

"Bazı sportfi değişikliklerin ardından zaten Formula 1 pilotları ve Formula 1 fanlarının çok sevdiği Intercity İstanbul Park'a yarışların geri dönmesi için Chasey Carey ilk adımı atmış oldu. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı ancak, Formula 1'in Türkiye'ye yeniden dönmesiyle ilgili gelişmeleri yakında açıklayacak duruma geleceğiz."

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TürkiyeFormula 1Recep Tayyip ErdoğanCEOChase Carey

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