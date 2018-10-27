Yarış atlarının ölümüne neden olan sivrisineklere karşı ilaçlama

ŞURUÇ (Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde son bir ayda değeri 20 bin ila 1 milyon TL\'yi bulan yarış atlarının \'Batı Nil\' virüsü nedeniyle öldüğünün tespit edilmesi üzerine çiftliklerde, hastalığı yaydığı belirlenen sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Suruç İlçe Müdürlüğü ekipleri, safkan yarış atlarının yetiştirildiği en önemli yerlerin başında gelen Suruç’taki çiftliklerde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Yarış atı sahiplerini tedirgin eden ve atların ölümüne sebep olan \'Culex Pipiens\' adında bir sivrisinek olduğu ortaya çıktı. \'Batı Nil\' isimli hastalık ilk olarak 18 yıl önce Fransa, İsrail ve ABD\'de insanlarda görüldüğü kaydedildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, yaptığı açıklamada, bir süredir yürüttükleri çalışmalarda hastalığın yayıcısının pamuk tarlasında sık görülen sivri sinek olduğunu belirlediklerini ifade ederek, \"Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz\'ün öncülüğünde, müdürlüğümüz, il halk sağlığı ve belediye ekipleriyle at çiftçilerimizi ilaçlamaya devam ediyoruz. Amacımız bu vektörün yapmış olduğu etkiyi yok etmek. Bunun yanı sıra yarış atı sahipleri de kendi imkanları dahilinde bakım ve ilaçlama yapabilirler\" dedi.

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Yakup Elgaç, merkez Haliliye ilçesindeki dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, kent merkezinde ve Suruç ilçesinde yarış atlarının ölümünde artış görüldüğünü belirtmişti. Son bir ayda kentte 15 yarış atının öldüğünü ifade eden Elgaç, \"At ölümleri bizi hem üzüyor hem de tedirgin ediyor. İlk incelemede atların \'Batı Nil\' adı verilen bir virüs nedeniyle öldüğü belirtildi. Ankara\'ya gönderdiğimiz tahlil sonuçlarının ardından kesin ölüm nedenleri belirlenecektir. Yaşanan ölümleri yakından takip ediyoruz. Bu durumu ilgili kurumlara da bildirdik. Ölümlerin önüne geçebilmek için atı hasta olan üyelerimizin bizimle irtibat kurmasını istiyoruz. Bu ölümlerin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz\" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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