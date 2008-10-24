Yarının finans direktörleri stratejist ve katalizör olacak

Deloitte Türkiye'nin Ekonomist Dergisi işbirliği ile hazırladığı ‘Yarının CFO'ları (finans direktörü)’ başlıklı rapora göre, CFO'ların bugüne kadar kurumlarda üstlendikleri sorumluluklarda ağırlığın "bekçilik" ve "operatörlük"ten "stratejist" ve "katalizör" rollerine kaydığı bildirildi.



Deloitte Türkiye'den rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "CFO'ların Değişen Rolleri" başlıklı araştırmanın ikincisinin "Yarının CFO'ları" başlığı altında yayınlandığı, Türkiye'nin "önde gelen" kurumlarından 100'ün üzerinde en üst düzey finans yöneticilerinin katıldığı araştırmanın, CFO'ların giderek daha yüksek oranda stratejiyi belirleyen ve uygulanmasını kolaylaştıran bir rol üstlendiğini ortaya koyduğu belirtildi.



CFO fonksiyonunun ve finans departmanlarının gelecek 10 yılda yaşayacakları değişimin ip uçlarını veren rapora göre, CFO'ların bugüne kadar kurumlarda üstlendikleri sorumluluklarda ağırlık "bekçilik" ve "operatörlük"ten "stratejist" ve "katalizör" rollerine kayıyor.



Diğer tüm yöneticiler gibi CFO'ların da sürdürülebilir ve kalıcı bir başarının peşinde olduğunun altı çizilen raporda, başarıya giden yoldaki en büyük zorluğun doğru profilde ve istenilen sayıda uzmanın bulunması ve elde tutulması olduğuna işaret edildi.



Rapora göre, geleceğin CFO'sunun bir yandan iş performansını ve hissedar değerini artırırken, finans perspektifini kullanarak risk farkındalığı yaratması isteniyor.



Eleştirel bir bakış açısına ve verileri analiz edebilme yeteneğine sahip olması gerektiği belirtilen geleceğin CFO'sundan, belirsizlik karşısında hızlı karar verebilmesi, yeni fikirler ve karlı büyüme ile ilgili finansal bir bakış açısı sunması, sermaye piyasalarının beklentilerini şirket içi süreçlere aktarması bekleniyor.



Çalışmaya katılan CFO'lar, gelecekte finansal hesap uzmanı olarak görülmekten ziyade, kurumlarının performansını artıran, bilgiyi yöneten ve strateji geliştiren bir kimliğin öne çıkacağı görüşünü paylaşıyor.



Raporda ayrıca, CFO'ların daha fazla değer yaratacak kararların alınmasına yönelik çabalara önemli katkı sağlamak noktasında, üst yöneticilerine (CEO) ve yönetim kurullarına daha doğrudan erişim olanağı elde ederek profillerini yükseltmeleri gerektiğinin altı çiziliyor.



Deloitte Türkiye Danışmalık Ortağı Cem Sezgin, CFO ile finans fonksiyonunun rolünün değişen doğasının büyük ölçüde dünya genelinde gerçekleşen değişiklikler ile büyük paralellikler gösterdiğini, yarının CFO'sunun, işlevini değer yaratma süreci etrafında konumlandırmak zorunda olduğunu, bunun için belirlenecek önemli ilkeler sayesinde CFO'ların da rollerinin değişeceğini ifade etti.



İş dünyası genelinde CFO'nun ve finans fonksiyonun rolünün önemli ölçüde değiştiğini ve değişmekte olduğuna dikkat çeken Sezgin, CFO'ların sadece kendilerini yenilemeleri ve geliştirmelerinin artık yeterli olmadığını, ekip olarak sorumlulukları paylaşabilen, çok yönlü ve farklı bir çalışan profiline ihtiyaç duyulduğunu, artan iş yükü ve karmaşıklaşan sorumluluklar nedeniyle ilişki kurma ve yönetmede becerikli, değişimi yönlendirebilen, olaylara daha stratejik bakabilen finansçıların revaçta olduğunu aktardı.

