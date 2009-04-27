Yarından sonra hava sıcak

Serin bahar havası bir gün daha etkisini sürdürecek. Yarından itibaren sıcaklıklar artacak



Bugün yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı yağışlı geçecek.



Yarın Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı yağışlı. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Çarşamba günü İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’da yağmur var.

Perşembe günü yağışların tekrar batıya kayması bekleniyor. Sıcaklık bugün iç kesimlerde bir ile üç derece daha düşecek. Yarından itibaren batıdan başlayıp sıcaklığın üç-beş derece arasında artması bekleniyor.



‘Önümüzdeki hafta sıcak olacak'



Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, hava sıcaklıklarında kısa süreli meydana gelen değişimlerinin normal olduğunu belirterek, “Bu mevsimde dinamik bir hava hâkim oluyor. Yani üç dört günde yeni bir hava dalgasının etkisi altında kalabiliyor. Ancak önümüzdeki hafta sıcaklıkların mevsim normallerinde, hatta biraz üstünde olmasını bekliyoruz” diye konuştu.



İstanbul’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olurken, perşembe günü 23 dereceye kadar çıkacak. Ankara’da ısı 17 dereceden 22’ye, İzmir’se 19 dereceden 22 dereceye yükselecek

