Hava sıcaklıkları 8-10 derece birden artacak!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yazın çok sıcak olacağını belirterek, ”Hava sıcaklıklarında 8-10 derece bir artış olacak” dedi.

Bakan Eroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep’te düzenlenen ”İl Koordinasyon Toplantısı”nda, bakanlık olarak bu yılı ve 2013’ü ”Gaziantep’te hamle yılı” ilan ettiklerini, kentteki yatırımlar için kesenin ağzını açtıklarını söyledi.

Heybesi dolu olarak Gaziantep’e geldiğini ifade eden Eroğlu, hükümetin Gaziantep’e her açıdan önem verdiğini vurguladı. Gaziantep’in AKP hükümetiyle yatırımlarda şahlanışa geçtiğini belirten Eroğlu, yeni yatırımların da devam ettiğini aktardı. Eroğlu, 2023 yılına kadar yapılacak yatırımları bugün masaya yatıracaklarını kaydetti.



Amerika’ya teknolojik destek



Eroğlu, toplantıda bir gazetecinin, ”Orman yangınlarına müdahalede gerekli tedbirler alındı mı?” sorusu üzerine, geçtiğimiz ilkbahar ve kış çok yağmur yağdığını, orman kenarlarındaki otların büyüdüğünü söyledi.

Vatandaşların bu konuda dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

”Bilhassa yoldan geçenlerin sigara izmariti atmamaları lazım. Piknik yapanların bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Bir takım çalı çırpı yakarken çok dikkatli olması lazım. Küçük bir kıvılcım ormanı yakabilir. Bu yaz çok sıcak olacak, yarından (11 Haziran 2012) itibaren hava sıcaklıklarında 8-10 derece bir artış var. Hava sıcakları yarından itibaren artacak ve bu konuda vatandaşları ikaz etmek için yarın duyuru yayınlayacağım. Orman yangınlarına müdahalede büyük konuşmak doğru değil ama en hızlı hareket eden ekip bizim ekibimiz. Bırakın komşu ülkeleri bu konuda (orman yangınlarına müdahale) Amerika’ya teknolojik destek vermek için kolları sıvadık. Biz Avustralya, Yeni Zellanda, İsrail, Rusya, komşu ülkeler Gürcistan’dan Suriye’ye kadar Yunanistan, Makedonya bu bölgelerin hepsine destek veriyoruz. 49 tane havadan yangınla mücadele uçağı hem de yangınla mücadele helikopterimiz var. Bunun dışında kara ekiplerimiz var. 5 bin tane kara ekibimiz hazır. 11 bin tane yetişmiş elemanla yangına karşı mücadele ediyoruz.”



Yangınla mücadele eğitim merkezi



Eroğlu, Güneydoğu’nun bir bölümü, Akdeniz Bölgesi ile Ege ve Marmara’nın büyük bir kısmının yangına karşı hassas bölgeler olduğunu belirtti.

Burada gerekli tedbirleri aldıklarını ve teknolojilerinin çok iyi olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

”Teknolojimiz çok iyi. Yani ben odamdan dahi takip ediyorum. Bir yangında, yangını takip edip görebiliyorum. Oradaki orman örtüsünün durumunu...Hatta helikopterin veya uçağın, arozözün o andaki koordinatlarını kaç kilometre saat hızla gittiğini, kaç dakika sonra oraya ulaşacağını görecek büyük bir teknolojiye sahibiz. Hatta geçen sene bu e-Türkiye ödülü kazandı. Kamerayla takip sistemimiz var. Kameralar belli kritik noktalarda 360 derece dönerek tarıyor. Bir duman gördüğü zaman en yakın müfrezeye alarm işareti gönderiyor. Daha sonra bölgesi Ankara’ya kadar, Ankara’da uzay üssü gibi yangın hareket merkezimiz var. Oradan bütün yangınları kontrol ediyoruz. Bir yangın çıksa, bütün ekibi oraya sevk ederiz.”

Bakan Eroğlu, bir yangına bütün ekibi sevk edebileceklerini belirterek, ”Ama bazen bir günde 35-40 yangın çıkıyor. Dolayısıyla bütün güçleri ona göre sevk ve idare etmemiz lazım. Hatta dünyadaki ormanlar, dünyanın akciğeri... Dolayısıyla biz yangınla mücadeledeki bütün ekipleri eğitmek maksadıyla Antalya’da en modern, en ileri teknolojiyle donatılmış, yangınla mücadele eğitim merkezi kurduk. Bunu da bu sene faaliyete başlatıyoruz” diye konuştu.